ЭКО, стволовые клетки и омоложение: медики пролили свет на историю болезни Заворотнюк

Комментируя ситуацию вокруг болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, которая недавно стала мамой, хирург-онколог, академик Российской академии наук Игорь Решетов заявил о том, что беременность может быть фактором развития опухоли.

"ЭКО (Экстракорпоральное оплодотворение, - ред.) требует подготовки, естественно, применяются те препараты, которые тоже имеют стимулирующий эффект. То есть опасно не ЭКО, а вещества, которые способствуют быстрому делению клеток", - подчеркнул он в эфире ntv.ru.

По словам профессора, доктора медицинских наук Владимира Николенко, при беременности наступает напряжение иммунной системы, которая контролирует и деление клеток.

Читайте также"Прогноз неутешителен": медик рассказал о "запредельной коме" Заворотнюк"Могут произойти сбои в ее работе, и в какой-то части тела может наступить неконтролируемый рост клеток, то есть может начать развиваться опухоль", - рассказал медик.

Перед процедурой ЭКО пациентке проводят серьезную гормональную стимуляцию. Заворотнюк прошла через эту процедуру, и в октябре 2018-го на свет появилась долгожданная дочь Мила. А уже через пару месяцев Насти поставят страшный диагноз — опухоль мозга, напомнили журналисты.

Еще одним темным пятном являются стволовые клетки. Механизм их поведения в организме учеными до сих пор окончательно не изучен, в то же время Заворотнюк тоже якобы проходила эту модную процедуру омоложения, отмечается в материале.

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"Они формируют фон для взрыва, стволовые клетки являются провокаторами регенераторных процессов, и любая игра с подобными биологическими вещами, если у человека есть предрасположенность к развитию опухоли, опасна", - добавил Решетов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что находящася в больнице Заворотнюк перенесла вторую операцию.