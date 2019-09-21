"Ничего не видит и не слышит": Заворотнюк снова попала под нож хирургов

Артистка Анастасия Заворотнюк, которая вышла из комы и пришла в сознании после уменьшения отека мозга, перенесла вторую операцию, сообщил ее друг журналист Сергей Майоров.

Он поведал, что поговорил с директором актрисы Мариной Потаповой и теперь "появился маленький луч надежды".

"Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", цитирует Майорова ntv.ru.

Читайте также"Прогноз неутешителен": медик рассказал о "запредельной коме" ЗаворотнюкЖурналист добавил, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, рядом с ней находятся муж Пётр Чернышёв и Марина Потапова.

Он также отметил, что актриса прекратила какое-либо общение с внешним миром.

"Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", - добавил Майоров.

Напомним, Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября с отеком мозга. Позднее ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения, так как у Заворотнюк развилась новая смертельная болезнь.

Позже в сети всплыли подробности ее лечения в России, Польше и Германии. Журналистам рассказали о трепанации черепа в немецкой больнице.