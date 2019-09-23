"Ткани через черепушку пролазят": Заворотнюк перестали лечить и ждут смерти

Анастасия Заворотнюк / replyua.net

Врачи прекратили лечение Анастасии Завортнюк в частной клинике в центре Москвы, где она лежит последние несколько недель.

Анастасия Заворотнюк лежит в ужасном состоянии на аппарате жизнеобеспечения, и врачи уже перестали давать ей лекарства, сообщает женщина, которая также лечится в той больнице в программе Звезды сошлись на НТВ.

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Она уверена, что дни актрисы уже сочтены.

"Она лежит просто, умирает", - утверждает женщина.

Также, когда у нее уточняли, действительно ли это Заворотнюк она очень оригинально о ней отозвалась: "Ткани уже через черепушку пролазят. Четвертая степень, о чем тут говорить."

А на вопрос о том, может ли она поподробней сообщит о состоянии Заовротнюк женщина призналась, что врачи ждут, пока у Заворотнюк остановиться сердце.

" Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…", - сказала она.

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Звезды сошлись: все подробности о болезни Анастасии Заворотнюк смотреть онлайн - 22-09-2019

Ранее пиарщица Анастасии Марина Потапова сообщала, что СМИ все преувеличивают о здоровье Заворотнюк.

До этого появилась информация о том, что Анастасии Заворотнюк сделали операцию после которой начались осложнения.

Перед выходными стало известно, что родственники Анастасии Заворотнюк отказались от помощи специалистов-онкологов.

Напомним, что на прошлой неделе начали распространять информацию о том, что Анастасия Заворотнюк никогда не впадала в кому, и ее не ставили на аппарат искусственного обеспечения, а все якобы придумали СМИ.