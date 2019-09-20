  1. Главная
  3. Stars

Отказались от специалистов: появились подробности состояния Заворотнюк

20 сентября 2019, 17:29

Впервые появились подробности состояния Анастасии Заворотнюк после того, как стали известно, что она не впадала в кому.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк отказалась от сторонних специалистов / соцсети

Анастасия Заворотнюк проходит лечение от онкологии в терапевтическом отделении частной больницы в Москве, и ее родственники отказались привлекать сторонних специалистов, не работающих в данном учреждении.

Анастасия Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, но все еще проходит лечение в частной клинике в терапевтическом отделении, пишет телеграм-канал Mash.

Читайте такжеНикогда не впадала в кому: что на самом деле с Анастасией Заворотнюк

"Сейчас Заворотнюк находится в терапевтическом отделении. Её состояние оценивается как тяжёлое. Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по её заболеванию", - говортся в сообщении.

Оказывается, что клиника, где лечится Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей. Логично, что несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении.

"Руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать", - объясняют в издании. 

Родственники Анастасии Заворотнюк приняли решение не привлекать незнакомых сторонних специалистов,  лечение организовывают своими силами.

Ранее коллеги Анастасии начали вспоминать о странном шраме Заворотнюк, который заметили у нее во время последней поездке по работе.

До этого появилась информация, что Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли, и ведут противоопухолевое лечение.

Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня новости шоу бизнеса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:40
Опубликовано видео стрельбы Белько по полицейскому квадракоптеру
18:16
"Грудь сделала": Оля Бузова взбудоражила пикантным фото
18:10
Суд отказался отпустить Белько на поруки: объявлено решение по делу "минера" моста Метро Видео
18:07
Доктор Комаровский дал дельные советы относительно лекарств
17:57
Россияне в Крыму устроили милитаристский шабаш с детьми: опубликовано фото
17:45
Суд над "минером" моста Метро: Белько рассказал об употреблении наркотиков Видео
17:29
Отказались от специалистов: появились подробности состояния Заворотнюк
17:18
В РФ умер актер-звезда Брата и Улиц разбитых фонарей
17:17
Депутаты не договариваясь устроили флешмоб в Раде: яркие фото Фото
17:13
Новое подорожание: Нафтогаз объявил о повышении цен на газ Видео
17:12
У него режим: нардеп Беленюк проспал заседание Рады Видео
16:46
У отца-основателя знаметой рок-группы случился сердечный приступ: подробности
16:44
Пристайко допустил "большую сделку" по Донбассу: подробности
16:30
В Укроборонпроме рассказали, как избавятся от крейсера Украина
16:11
Вятрович рассказал, что общего между Слугой народа и большевиками
15:55
У Зеленского анонсировали встречу с Трампом в Нью-Йорке Видео
15:43
Крепостная 2 сезон: чем закончился сериал - объяснение концовки Видео
15:42
Это он о доме Гонтаревой: Дубинский в Раде насмешил украинцев. Фото
15:42
Пристайко рассказал, как и почему деградируют санкции против РФ
15:40
Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для евробляхеров Видео
15:31
Скандал на матче Лиге чемпионов: сербские ультрас развернули флаг "ДНР"
15:24
На Киевщине произошло ужасное нелепое ДТП, опубликованы фото Фото
15:22
Суд внезапно отпустил организатора убийства директора Caparol Украина
15:12
ГБР разрешили забрать из Офиса президента документы по военному положению и Керченскому проливу
15:10
"Метеопилой" по сосудам: как пережить перепады давления с 20 сентября Видео
15:01
Осенний призыв: в ВСУ рассказали, сколько рекрутов заберут в армию Видео
14:55
"Полицейские боятся тронуть": шаман-враг Путина сказал, за что его будут судить Видео
14:52
В Слуге народа объяснили, почему "слили" голосование по закону о прослушке
14:51
Отобрать у сирот, учителей и ученых: какие расходы заложены в бюджет-2020
14:40
В Минэнерго назвали условия для закупки газа в России Видео
14:27
Руководитель Квартала повстречал мексиканского киллера
14:23
Пристайко пролил свет на ситуацию с "формулой Штайнмайера"
14:08
Язык - враг: Адвокат Трампа признался, что давил на Киев из-за дела Байдена Видео
14:05
Украинцев напугали зимней погодой: синоптик предупредила о заморозках Видео
13:57
Слетелась целая стая: на адептов Путина обрушился шквал едких насмешек
13:40
"Порошенки-геращенки влили в уши глупости": Разумков взъелся на "слуг народа" и заговорил о подставе - СМИ Видео
13:38
Вика Булитко на Танцах посвятит номер Марине Поплавской Видео
13:37
Трамп влип в громкий скандал в США из-за Украины: что произошло
13:25
"Плачу от гордости!": сеть "взорвало" сказочное видео о красотах Украины Видео
13:17
Новый этап в истории: "Гоблина" оставили "главой" Крыма еще на пять лет
13:08
"Зеленский уже косячит": эксперт рассказал, что может обрушить рейтинг президента Видео
12:58
Скандал в США может поставить под угрозу встречу Зеленского и Трампа - СМИ
12:56
Друзья Заворотнюк вспомнили о признаках операции на мозге
12:42
Тяжелая работа: "слуга народа" Устенко прилег отдохнуть в Раде. Фото
12:24
Зеленский назначил нового руководителя Службы внешней разведки
12:15
Писатель-террорист Прилепин спрогнозировал конец эпохи Путина
12:07
Впечатлительные подростки: Instagram возьмет блогеров в ежовые рукавицы
12:04
Гороскоп на 20 сентября 2019: кому опасаться удара в спину
11:57
Массовое отравление в Одессе: более 50 детей подхватили кишечную инфекцию в школе Видео
11:51
Касл-Рок 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять