Отказались от специалистов: появились подробности состояния Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк отказалась от сторонних специалистов / соцсети

Анастасия Заворотнюк проходит лечение от онкологии в терапевтическом отделении частной больницы в Москве, и ее родственники отказались привлекать сторонних специалистов, не работающих в данном учреждении.

Анастасия Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, но все еще проходит лечение в частной клинике в терапевтическом отделении, пишет телеграм-канал Mash.

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"Сейчас Заворотнюк находится в терапевтическом отделении. Её состояние оценивается как тяжёлое. Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по её заболеванию", - говортся в сообщении.

Оказывается, что клиника, где лечится Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей. Логично, что несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении.

"Руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать", - объясняют в издании.

Родственники Анастасии Заворотнюк приняли решение не привлекать незнакомых сторонних специалистов, лечение организовывают своими силами.

Ранее коллеги Анастасии начали вспоминать о странном шраме Заворотнюк, который заметили у нее во время последней поездке по работе.

До этого появилась информация, что Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли, и ведут противоопухолевое лечение.