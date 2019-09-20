Друзья Заворотнюк вспомнили о признаках операции на мозге

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечится в частной больнице в Москве, и как оказалось, стала жертвой пиара одного из российских шоуменов, который распространил слухи о том, что Заворотнюк впала в кому, и чуть не умирает.

После того, как представители Заворотнюк опровергли часть слухов, и подтвердили, что актриса лечится в Москве, некоторые ее коллеги начали вспоминать, что замечали признаки болезни и лечения у Анастасии и раньше.

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Организатор поездки в Ереван Изобелла Пирози, которая ездила с Заворотнюк в интервью МК вспомнила, что заметила у Анастасии шрамы на шее от операции. Наличие шрама уже успели связать с биопсией загрудинных узлов.

При этом, актриса не жаловалась на самочувствие и не принимала лекарств, заявляет Изобелла Пирози.

"Мы c Анастасией и Анфисой Чеховой выезжали в Ереван ночью, провели там целый день на ногах, улетели следующей ночью. О том, что Настя чем-то больна, я и подумать не могла. Она пребывала в прекрасном настроении. Более того, у Заворотнюк оказался отменный аппетит. Помню, как мы очень плотно поужинали в армянском ресторане. Еле встали из-за стола. Настя не отказывалась ни от каких блюд. Даже вина выпила", – сказала Пирози.

Причем, она откровенно призналась, что не заметила или не обратила внимание на шрам Заворотнюк, как и Анфиса Чехова.

"Сейчас многие обсуждают шрам. Но тогда я даже его не заметила. И Анфиса Чехова не обратила внимание", – сказала Пирози.

В целом она списала все состояние Анастасии на усталость - ведь график у звезд ненормированный, и люди всегда сильно устают.

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Причем, на данный момент Пирози не имеет точной информации о состоянии Анастасии - она сказала, что отправила смс пиар-директору Заворотнюк, но сообщение даже пока не прочитано.

Напомним, 13 сентября появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк и отеком мозга попала в реанимацию. До конца дня заговорили о параличе и том, что Заворотнюк ввели в искусственную кому. На выходных Анастасии Заворотнюк поставили диагноз пневмония и перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

После выходных пошли слухи от отказе органов, и общем ухудшении состояния. Но потом Анастасия Завортнюк вышла из комы.

В среду появилась информация, что она в сознании и переведена в обычную палату.

Но потом появилось заявление, в котором утверждалось, что Завотонюк никогда не впадала в кому, и все новости о ее здоровье - выдумка.