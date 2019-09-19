Никогда не впадала в кому: что на самом деле с Анастасией Заворотнюк

Что на самом деле с Анастасией Заворотнюк / Соцсети

Анастасия Заворотнюк никогда не впадала в кому, ее не перемещали в реанимацию и не ставили на аппарат жизнеобеспечения. У нее не начинал развиваться отказ органов из-за инфекции.

Анастасия Заворотнюк несколько недель проходит противоопухолевое лечение в частной больнице Москвы, и все, что ей приписывали в течении недели - полный фейк. Об этом пишет телеграм-канал База со ссылкой на источники.

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"Анастасия Заворотнюк не выходила из комы, так как и не впадала в неё. Актриса не находилась при смерти, хотя – да, она тяжело больна. Сейчас в частной клинике в Москве ей проводят курсы лучевой терапии. Заворотнюк сложно её переносит, но – переносит. Полиорганной недостаточности и параличей у неё тоже не развивалось", - говорится в сообщении.

Судя по информации издания, с лечением Анастасии Заворотнюк помогли друзья, которые очень удачно сумели положить её в одну из лучших частных больниц Москвы по полису ОМС.

Поэтому, выходит, что семья Заворотнюк не платит за нахождение в клинике ни копейки.

"Советуем коллегам осторожнее относиться к словам продюсеров, подружек и друзей семьи", - попросили в издании.

Читайте также"Это освободит семью": Муж Фриске обратился к родственникам ЗаворотнюкТолько незадолго до этого появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк готовится к оперативному вмешательству для лечения своей онкологии.

Днем 19 сентября появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк покинула реанимацию, в которую попала 13 числа с отеком мозга.

Ночью 13 сентября появилась информация о параличе и искусственной коме, в которую ввели Анастасию Заворотнюк.

А на выходных заговорили о том, что у нее из-за инфекции развилась пневмония и полиорганная недостаточность, из-за которой Заворотнюк положили на аппарат жизнеобеспечения.

В понедельник начали распространять слухи об системном отказе органов у Заворотнюк.

А в среду Анастасия Заворотнюк вышла из комы, в которую, теоретически не впадала.