Анастасия Заворотнюк сегодня покинула реанимацию

Анастасия Заворотнюк вышла и реанимации/ Вконтакте

Анастасия Заворотнюк сегодня 19 сентября перевелась из реанимации в обычную палату.

Состояние Анастасии Заворотнюк стабилизировалось и улучшилось, так что врачи приняли решение перевести актрису в обычную палату, пишет телеграм-канал Mash. Теперь с Анастасией могут пообщаться ее родные - муж Петр Чернышев, мать и дочь Анна все еще остаются с Заворотнюк.

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"Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Врачам, наконец, удалось вывести её из критического состояния. Вчера вечером, после того, как Анастасия пришла в сознание, её родные принесли в палату пакет важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги", - говорится в сообщении.

Благодаря тому, что медикаментозно врачи уменьшили отек мозга у Заворотнюк, сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Пациентке продолжают оказывать необходимое лечение.

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Ранее врачи Заворотнюк раскрыли реальное состояние актрисы и ее лечение.

А до этого они подтвердили, что Заворотнюк в тяжелом состоянии, но для выздоровления нужно чудо.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября с отеком мозга. До ночи у нее начался паралич, и ее ввели в искусственную кому. На выходных к ней срочно прибыли родственники, а в воскресенье ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения, так как у Заворотнюк развилась новая смертельная болезнь. Врачи заговорили об отказе органов.

Позже в сети всплыли подробности ее лечения в России, Польше и Германии. Журналистам рассказали о трепанации черепа в немецкой больнице.

Родственники Заворотнюк отказываются общаться со СМИ, поэтому журналисты осаждают больницу и предлагают миллионы за фото или интервью об Заворотнюк.

В среду 18 сентября Анастасия Заворотнюк вышла из комы, а больница усилила охрану, чтобы не пропустить к ней СМИ.