"Надеемся на чудо": у Заворотнюк озвучили новый прогноз врачей

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк сегодня остается в тяжелом состоянии, и прогнозы врачей все еще не утешительны - по их словам актрису может спасти чудо.

На защиту Анастасии Заворотнюк стал продюсер Ласкового мая Андрей Разин, который сообщил подробности об ее состоянии, попросил не беспокоить ее, и жестко прошелся по звездам российского шоу бизнеса, которые в погоне за славой отличились неадекватными высказываниями об Заворотнюк.

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"Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы тяжелое и мы все молимся за неё. Огромное спасибо всем, кто поддерживает Настю, кто готов оказать ей помощь в лечении", - написал продюсер "Ласкового мая".

Он обратился ко всем желающим помочь, и озвучил одну из мыслей, прозвучавших во время общения с мужем Жанны Фриске.

"Но поверьте, семья совершенно правильно говорит. Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо. Но, в любом случае, я желаю выздоровления Насте и сил её семье", - объяснил Разин.

Читайте также"Это освободит семью": Муж Фриске обратился к родственникам ЗаворотнюкКроме того, Разин разнес под корень всех звезд российского шоубизнеса, которые успели наплести с три короба информации об Анастасии Заворотнюк.

"Те недоброжелатели, которые сегодня высказываются и что-то начинают там комментировать, не владея ситуацией, типа Аллы Довлатовой, Дмитрия Борисова и других негодяев, это самые пустые люди. Сегодня нужно делать все возможное, чтобы поддержать Настю и ее семью, а вы ищите каких-то злых кошек в каких-то кустах", - заявил он.

Напомним, что 18 сентября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы, но остается в тяжелом состоянии.

Журналисты осаждают больницу Анастасию Заворотнюк, и предлагают миллионы за фото актрисы или интервью. Поэтому больница выставила дополнительную охрану, чтобы избавится от СМИ.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком головного мозга 13 сентября. Ночью ее ввели в искусственную кому, а на выходных поставили на аппарат искусственного жизнеобеспечения, потому что у нее началась пневмония. Позже появилась информация об отказе органов из-за инфекции.