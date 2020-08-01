Академия Амбрелла 2 сезон - обзор на сериал Netflix

Академия Амбрелла 2 сезон - обзор всех серий/ Netflix

Сериал Академия Амбрелла 2 получил позитивные отклики западных критиков, которые просмотрели его до выхода. Премьера сериала Академия Амбрелла 2 состоялась на Netflix 31 июля 2020 с русским переводом и субтитрами. Новый сезон, как показали в трейлере, основную проблему получил как и раньше - конец света, однако, сценаристы и режиссер хорошо поработали над этими 10 сериями. Так что после просмотра, мне даже нетерпится поделиться так, чтобы не заспойлерить лишнего.

Что было в сериале Академия Амбрелла 2, и чем так поразит сериал вас теперь - читайте обзор Главреда.

В первую очередь стоит сказать, что основные моменты Академия Амбрелла 2 повторяют сюжетные линии 1 сезона - герои в сериале как будто бы получили 2 шанс, чтобы исправить свои ошибки. Но оформлено все так, что мало кому в принципе захочется закричать: "Это же точная копия первого сезона!".

Академия Амбрелла 2 сезон - сюжет

Шоуранеры хорошо поработали над сериалом - проблемы с 1 сезона не ушли, но трансформировались, и требуют решения. Хочу выделить несколько главных - принятия героями себя, конфликт родители-дети, понятие счастливой семьи, перемены в жизни, философское "зло во благо". К тому же, весь сериал решили просякнуть идеей параллельных миров из-за путешествий во времени.

Начнем с простого - все проблемы героев усугубились - Верность Лютера и его стремление подчиняться и выполнять работу "отца" дошло абсурда - он живет в общежитии, работает "за еду" у мафиозного босса, и дерется по ночам бесплатно. Одержимость Диего героизмом свела его в психбольницу, и чуть не обернулась апокалипсисом для мира. Эллисон снова вышла замуж за нелюбимого мужчину, и поклялась не пользоваться силами, но потом именно они повторили с ее жизнью предыдущую историю. Нарцисизм Клауса спровоцировал создание нового культа, но он все равно остается несчастным потому что ему снова не выходит спасти Дейва. Пятый переживает двойную порцию последних интриг, ибо встречает вторую версию себя, и интригаХингрига выходит крах всех планов. Ну, а Ваня, хоть и потеряла память - все равно остается бомбой замедленного действия.

Академия Амбрелла 2 сезон - сюжет / Netflix

По сюжету Пятый напортачил с переносом во времени и всех раскидало между 61 и 63 годами ХХ века. Но их присутствие спровоцировало 3 мировую ядерную войну, и Пятый снова пытается собрать всех вместе и ликвидировать угрозу.

Теперь будучи взрослыми, они встречаются с отцом - и он высказывает им в лицо, что ненавидит детей, а они - кучка неудачников. Кроме того, в сериале покажут истинное лицо Реджинальда Харгрейвза, и его занятия до основания Академии Амбрелла.

Куратор выжила, и в планах захватить власть в Комисиии использовала Пятого и свою тайную дочку (прям Старкиллер), которая также оказалась не такой простой.

Ну, а наемники Комиссии, которые охотятся за героями все также мстят и раскаиваются, мстят и раскаиваются.

Но проблема путешествий во времени в том, что они изменяют время - пытаясь спасти мир, члены Академии Амбрелла меняют свое прошлое и будущее, ведь встретившись с отцом, они изменили его решение по усыновлению детей. То, что будет 3 сезон сериала Академия Амбрелла больше вообще не отрицается, ибо финал удивит всех, кто смотрел сериал. Даже больше, чем истинная сущность сэра Реджинальда.

Академия Амбрелла 2 сезон - спецэффекты / Netflix

Академия Амбрелла 2 сезон - съемки и эффекты

Отмечу, что спецэффекты и музыкальное сопровождение - кроме сюжета две "фишки сериала", и в это раз они так же не подкачали.

Хотите больше взрывов от Вани - их количество утройте! Диего, останавливающий пули - Нео, посторонись, это твой внебрачный сын. Еще больше слэшера от Пятого - в этот раз он наследовал Сияние, ловко управляясь с пожарным топором.

Еще больше мертвых, оккультизма, и безудержного пьянства и разврата от Клауса, который пытается совладать со своими пороками.

В сериале также сняли сращу несколько сцен с батальными битвами с кучей актеров - Академия Амбрелла будет противостоять армии два раза, а драки с использованием суперсил - они будут на каждом шагу.

Академия Амбрелла 2 сезон / Netflix

Все песни и вся музыка были подобраны к сценам с хирургической точностью, и когда смотришь сериал - понимаешь, что другой песни тут и быть не могло. А хоть Ваня не прикасается к скрипке, главная заставка сериала осталась без изменений.

Отрадно то, что сериал, несмотря на обилие путешествий во времени не изобилует сюжетными дырами - после тщательного просмотра и пересмотра не было обнаружено несостыковок, или обломов типа "чемодан не в той руке".

Кроме того, количество супергероев возросло в несколько раз, так что эксперты попотели над масштабными спецэффектами и над драками с использованием летающих объектов и телепортаций.

Академия Амбрелла 2 сезон - актеры и роли / Netflix

Академия Амбрелла 2 сезон - актеры и роли

Эллен Пейдж — Ваня Харгрейвз / Номер Семь / Белая Скрипка

Том Хоппер — Лютер Харгрейвз / Номер Один / Космобой.

Давид Кастаньеда — Диего Харгрейвз / Номер Два.

Эмми Рэйвер-Лампман — Эллисон Харгрейвз / Номер Три.

Роберт Шиэн — Клаус Харгрейвз / Номер Четыре

Эйдан Галлахер — Номер Пять.

Джастин Х. Мин — Бен Харгрейвз / Номер Шесть.

Колм Фиор — сэр Реджинальд Харгрейвз

Джордан Клэр Роббинс —Грэйс

Кейт Волш — Куратор / Глава Комиссии

Адам Годли — Пого

Риту Ария — Лила Питтс

Юсуф Гейтвуд — Рэймонд Честнут

Марин Айрлент — Сисси

Академия Амбрелла 2 - трейлер в оригинале на ютуб:

Сериал Академия Амбрелла 2 получил 10 серий, и сюжет в этот раз не страдал "провисанием" и затяжными слезливыми сценами, от которых сводило челюсти - драма осталась, проблемы с жизнью героев - также, но в этот раз драму хочется начать пересматривать заново сразу после первого просмотра. Главред рекомендует сериал Академия Амбрелла 2, и ставит высокий балл за кропотливую работу над ролями, сценарием и спецэффектами.