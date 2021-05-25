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Звезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парня

25 мая 2021, 14:41

Украинская артистка поделилась счастьем с поклонниками,

Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya/

Звезда сериала Папик на 1+1, артистка и певица Даша Петрожицкая впервые засветила своего нового парня на фото с отдыха.

Недавно девушка рассказывала о сложном браке и разводе, а также призналась о том, что потеряла ребенка, что было для нее сильнейшей травмой.

Но в апреле 2021 года она рассказала, что у нее появился молодой человек. Наконец, фанаты смогли увидеть его в Instagram певицы.

Дарья указала, что они находятся в Дубаях.

Она продемонстрировала яркое восхищение на фото рядом с молодым человеком в белой футболке с короткой стрижкой. Пока что она показала его только со спины.

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Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya/

"Такие красивые", "Дашуль ты самая клёвая актриса и певица, очень люблю тебя)))))", "Самые искренние эмоции", "Неподдельное счастье в этих глазах", "Дашуля, ты - бомба", - пишут восторженные поклонники артистки.

Напомним, что только в 2021 году Даша рассказала, что у нее есть новый молодой человек.

Как известно, девушка в 20 лет вышла замуж за актера Алексея Петрожицкого после года отношений. Она потом рассказывала, что разрыв 5-летнего брака произошел из-за безразличия. Также были и другие факторы, на которых артистка не останавливалась.

После развода у знаменитости было несколько романов. Однако, они не смогли перерасти в серьезные отношения.

Напомним, что кроме шоу Танці з зірками и Голос країни, Даша приняла участие в шоу Липсинк Баттл на 1+1 в 2021 году.

Смотреть онлайн все шоу с участием Даши Петрожицкой можно на сайте 1+1video.

новости шоу бизнеса сериал Папик
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