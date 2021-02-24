Известный сербский актер получил российское гражданство

Сербский актер Милош Бикович, который последнее время много снимался в российском кино и сериалах, получил второе гражданство,
Известный сербский актер Милош Бикович, звезда фильмов Отель "Белград", Холоп и Лед, стал гражданином России.
Как сообщает издание Super.su, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
То, что 33-летний Бикович проживает в Сербии не стало преградой для дарования гражданства.
Бикович часто бывает в России и продолжает активно сниматься в популярных проектах.
Милош Бикович - фильмография
- 2004—2005 Доллары идут - Стижу долари - Небойша Лютич
- 2005—2006 Доллары идут 2 - Стижу долари 2 - Небойша Лютич
- 2006—2011 Белая ладья - Бела лађа - Филипп Пантич
- 2007—2008 Аисты вернутся - Вратиће се роде - Филипп
- 2009 Задание: 10 минут - Задатак: Десет минута - Милан
- 2010 Монтевидео: Божественное видение - Монтевидео, Бог те видео! - Александр Тирнанич
- 2010 Мешано мясо - Мешано месо - Приставучий
- 2012 Шляпа профессора Вуйича - Шешир професора Косте Вујића - Мика Алас
- 2013 Великий - Great - Никола Радошевич
- 2013—2014 Равна Гора - Равна Гора - Лейтенант Гарич
- 2014 Когда любовь опаздывает - Кад љубав закасни - Радмило
- 2014 До встречи в Монтевидео! - Монтевидео, видимо се! - Александар Тирнанич
- 2014 Женатый холостяк - Самац у браку - Радмило
- 2014 Солнечный удар - Николай (Кока)
- 2015 Станем чемпионами мира - Бићемо прваци света - Радомир Шапер
- 2015 Духless 2 - Роман
- 2015 Без границ - Игорь
- 2016—2017 Отель Элеон - Павел
- 2017 Мифы - Илья Курков
- 2017 Крылья империи - Сергей Кирсанов-Двинский
- 2017 Абсурдный эксперимент - Апсурдни експеримент -
- 2018 Гранд - Павел
- 2018 Лёд - Леонов
- 2018 За гранью реальности - Майкл
- 2018 Южный ветер - Јужни ветар - Петар Мараш
- 2018 San - Kosta
- 2019 Балканский рубеж - Балканска међа - Вук
- 2019 Холоп - Гриша
- 2020 Кома - Астроном
- 2020 Отель Белград - Павел
- 2020 Южный ветер - Јужни ветар - Петар Мараш
- 2020 Магомаев - Муслим Магомаев
Автор: Александр Галаджий