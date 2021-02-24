Известный сербский актер получил российское гражданство

Милош Бикович / instagram.com/bikovic/

Известный сербский актер Милош Бикович, звезда фильмов Отель "Белград", Холоп и Лед, стал гражданином России.

Как сообщает издание Super.su, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

То, что 33-летний Бикович проживает в Сербии не стало преградой для дарования гражданства.

Бикович часто бывает в России и продолжает активно сниматься в популярных проектах.

Милош Бикович - фильмография