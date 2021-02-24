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Известный сербский актер получил российское гражданство

24 февраля 2021, 15:04

Сербский актер Милош Бикович, который последнее время много снимался в российском кино и сериалах, получил второе гражданство,

Милош Бикович
Милош Бикович / instagram.com/bikovic/

Известный сербский актер Милош Бикович, звезда фильмов Отель "Белград", Холоп и Лед, стал гражданином России.

Как сообщает издание Super.su, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

То, что 33-летний Бикович проживает в Сербии не стало преградой для дарования гражданства.

Бикович часто бывает в России и продолжает активно сниматься в популярных проектах.

Милош Бикович - фильмография

  • 2004—2005 Доллары идут - Стижу долари - Небойша Лютич
  • 2005—2006 Доллары идут 2 - Стижу долари 2 - Небойша Лютич
  • 2006—2011 Белая ладья - Бела лађа - Филипп Пантич
  • 2007—2008 Аисты вернутся - Вратиће се роде - Филипп
  • 2009 Задание: 10 минут - Задатак: Десет минута - Милан
  • 2010 Монтевидео: Божественное видение - Монтевидео, Бог те видео! - Александр Тирнанич
  • 2010 Мешано мясо - Мешано месо - Приставучий
  • 2012 Шляпа профессора Вуйича - Шешир професора Косте Вујића - Мика Алас
  • 2013 Великий - Great - Никола Радошевич
  • 2013—2014 Равна Гора - Равна Гора - Лейтенант Гарич
  • 2014 Когда любовь опаздывает - Кад љубав закасни - Радмило
  • 2014 До встречи в Монтевидео! - Монтевидео, видимо се! - Александар Тирнанич
  • 2014 Женатый холостяк - Самац у браку - Радмило
  • 2014 Солнечный удар - Николай (Кока)
  • 2015 Станем чемпионами мира - Бићемо прваци света - Радомир Шапер
  • 2015 Духless 2 - Роман
  • 2015 Без границ - Игорь
  • 2016—2017 Отель Элеон - Павел
  • 2017 Мифы - Илья Курков
  • 2017 Крылья империи - Сергей Кирсанов-Двинский
  • 2017 Абсурдный эксперимент - Апсурдни експеримент -
  • 2018 Гранд - Павел
  • 2018 Лёд - Леонов
  • 2018 За гранью реальности - Майкл
  • 2018 Южный ветер - Јужни ветар - Петар Мараш
  • 2018 San - Kosta
  • 2019 Балканский рубеж - Балканска међа - Вук
  • 2019 Холоп - Гриша
  • 2020 Кома - Астроном
  • 2020 Отель Белград - Павел
  • 2020 Южный ветер - Јужни ветар - Петар Мараш
  • 2020 Магомаев - Муслим Магомаев

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