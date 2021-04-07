Звезда сериалов Кухня и Вампиры средней полосы вышла замуж второй раз

Екатерина Кузнецова / instagram.com/katykino/

Екатерина Кузнецова, которая сыграла в сериале Кухня, а потом была выдана замуж в фильме Сумасшедшая свадьба 2, сообщила поклонникам, что уже второй раз выходит замуж в реальной жизни.

Актриса обнародовала фото, на котором позирует вместе со своим любимым и показывает кольцо на безымянном пальце правой руки.

Избранником актрисы стал российский бизнесмен Максим Аплин, с которым познакомилась в 2017 году на Шри-Ланке.

Екатерина Кузнецова выходит замуж второй раз / instagram.com/katykino/

В комментариях пару поздравляют с приближающимся счастливым событием.

До встречи с Максимом девушка была замужем за российским актером Евгением Прониным. Через полгода брака пара разошлась из-за противоположных взглядов на ситуацию на Востоке Украины.

Украинской актрисе Екатерине Кузнецовой 33 года. Она дочь экс-игрока киевского Динамо Олега Кузнецова и украинской легкоатлетки Аллы Борисенко.

Девушка известна по ролям в сериалах Кухня, Родком, Знахарь, Возвращение Мухтара 2, и новом сериале Start - Вампиры средней полосы. Она же сыграла в фильме Война полов, а также получила главную роль(невесты) в Сумасшедшей свадьбе Юрия Горбунова.

Кузнецова уже пять лет живет и строит карьеру в Москве.