Где в Киеве бесплатно полечить зубы: открыты новые пункты

В столице расширены возможности для киевлян на получение бесплатной круглосуточной неотложной стоматологической помощи. Это произошло благодаря открытию двух новых пунктов, работающих 24/7. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время визита в медицинские учреждения.

"До недавнего времени в городе работал только один кабинет - на левом берегу. Кроме того, что нагрузка на него было слишком большой (а, в первую очередь, это означает, что человеку с острой зубной болью приходилось ждать в очереди), еще и добираться большинству жителей было далеко и неудобно", - рассказал Николай Поворозник, пишет сайт мэра.

Он сообщил, что Пункт неотложной стоматологической помощи для взрослых находится по адресу: ул. Шота Руставели, 26. На площади 80 кв. м, в частности, здесь расположено хирургический кабинет, стерилизационную комнату, рентген-кабинет, а также кабинет для оказания бесплатной стоматологической ортопедической помощи участникам АТО.

"Важно, что один из этих новых пунктов будет обслуживать детей. Такой медпомощи коммунальные медицинские учреждения не предоставляли вообще", - подчеркнул Николай Поворозник.

По его словам, детский кабинет открыт на базе Детской клинической больницы № 7 Печерского района. Киева на ул. Профессора Подвысоцкого, 4-Б. Такое решение было принято с учетом того, что именно в этом медицинском учреждении находится единственное в городе детское отделение челюстно-лицевой хирургии. Поэтому в случае необходимости ребенок быстро и своевременно получит специализированное высококвалифицированное лечение любого уровня сложности.

По информации Департамента здравоохранения, в сентябре прошлого года проведена реорганизация стоматологической отрасли в Киеве. В результате реорганизации КНП "Киевская стоматология", состоящая из 8 филиалов и 11 лечебных подразделений, за это время получила современного оборудования на сумму более 10 млн гривен. Еще более 6 млн гривен потрачено на ремонт стоматологических учреждений, входящих в состав предприятия.

Детская клиническая больница № 7 Печерского района Киева на протяжении 2018 года на оказание стоматологической помощи получила оборудование на сумму более 4 млн гривен. На эти средства было закуплено такую необходимую аппаратуру как наркозно-дыхательный аппарат, стоматустановку, дефибриллятор и тому подобное.

Все это, а также другие меры (например, определение единых в городе регулируемых тарифов) повысит уровень оказания стоматологической помощи киевлянам и сделает ее более доступной особенно для льготных категорий жителей.

"К сожалению, большинству из нас хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с проблемой, когда ночью или в выходные чувствуешь невыносимую зубную боль. Тогда первое, о чем думаешь: куда бежать, к кому обращаться. В столице пока на этот вопрос есть ответ. Надо лишь записать адреса и обращаться к настоящим профессионалам", - подытожил Поворозник.

Кабинеты оказания круглосуточной неотложной стоматологической помощи работают по адресам: