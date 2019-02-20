В рамках традиционной серии ужинов The Macallan Dinner титулованный шеф-повар из Испании представит в Киеве баскскую кухню

Светские ужины The Macallan Dinner проходят в Украине с 2012 года, объединяя ценителей культового односолодового виски. 23 февраля в ресторане Whisky Corner будет представлена аутентичная кухня Страны Басков в сопровождении легендарного виски из Шотландии.

По этому случаю из гастрономической Мекки - города Сан-Себастьян - в Киев прибудет шеф-повар Рубен Тринкадо. Родной город шефа внесен в книгу рекордов Гиннеса по количеству мишленовских звезд на квадратный метр. Одной из них отмечен ресторан Mirador de Ulía, в котором маэстро Рубен Тринкадо представляет третье поколение своей семьи. Его талант был отмечен выдающимся шеф-поваром Испании, обладателем 7 звезд Мишлен - Мартином Берасатеги.

Кухня Страны Басков впитала лучшие черты испанской и французской гастрономии, однако у нее есть и существенное отличие. По сравнению с любовью французов к душистым травам, пряностям и сложным соусам, палитра баскских поваров выглядит гораздо скромнее: соль, оливковое масло и петрушка. Такая сдержанность обоснована главным принципом местной кухни: "Чем проще - тем лучше". Основная задача - подчеркнуть естественный, природный вкус региональных продуктов.

Осваивая современные тенденции и направления, Рубен Тринкадо перенимал опыт у выдающихся коллег в Париже и Женеве. Однако, по словам шефа, наибольшее влияние на чувство вкуса оказала его семья: бабушка и родители, которые с детства прививали ему любовь к гастрономии.

Маэстро не ограничивает себя традиционными рецептурами и смело идет на эксперименты, придерживаясь своего основного правила: "Мне нравится владеть технологиями, они открывают новые возможности, но на тарелке они не должны быть заметны. Главное - это правильно преподнести продукт."

Для гостей ресторана Whisky Corner Рубен Тринкадо составил особенное меню:

Суп с сезонными овощами ( SALDA CON VERDURAS DE TEMPORADA)

Три текстуры артишоков (ALCACHOFAS TRES TEXTURAS)

Яйцо, приготовленное при низкой температуре с икрой и трюфелем (HUEVO A BAJA TEMPERATURA CON CAVIAR Y TRUFA)

Треску, тушенную в собственном соку (BACALAO SOBRE GUISO DE SUS CALLOS)

Щеки с квашеной капустой (CARRILLERAS CON CHUCRUT)

Cырное карпаччо (CARPACCIO DE QUESO)

Главным же блюдом вечера станет визитная карточка шефа - лакированная утка с яблочным осмосом (PATO LACADO CON OSMOSIS DE MANZANA)

Ужин пройдет в сопровождении виски The Macallan. А также при поддержке Metro Cash&Carry, рынка "Столичный" и компании Osetr.

Принимает звездного гостя "11 Mirrors" – первый и единственный дизайн-отель в Украине, который находится в самом центре делового, культурного и исторического Киева, всего в нескольких шагах от Национальной оперы и Владимирского собора, лучших ресторанов и магазинов города.

Заказ билетов и более подробная информация по телефонам: (044) 279 02 15 (050) 480 38 03

Шотландский дом-ресторан Whisky Corner, ул. Софиевская, 16/16