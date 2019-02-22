По карте киевлянина льготники продолжат ездить бесплатно и без ограничений - КГГА

22 февраля 2019, 21:28

Для льготников получения муниципальной карты "Карточка киевлянина" является бесплатным.

Карточка киевлянина
Карточка киевлянина / КГГА

Льготники столицы неограниченно могут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте на основании карточки киевлянина. 

Об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

"Киев пока является единственным городом в Украине, который предусматривает в своем бюджете средства на возмещение льготного проезда. Сегодня льготники столицы могут пользоваться правом на бесплатный проезд неограниченно, то есть осуществлять такое количество поездок, какое считают нужным. Городская власть не принимала решения о монетизации льгот на проезд, поэтому пока действует действующий механизм, который применяется в столице для возмещения льгот на проезд в муниципальном транспорте", - отметил директор Департамента.

Читайте такжеСтоличные доноры получат "Карточку киевлянина"Он пояснил, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 №197 областные и Киевская городская государственная администрация должны утвердить размер ежемесячной наличной выплаты по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Во исполнение постановления правительства размер ежемесячной наличной выплаты  утверждался в 2018 году . Аналогичный  проект распоряжения КГГА подготовлен и в этом году .

"Согласно постановлению, решение о монетизации льгот на проезд принимается органами местного самоуправления, а размер наличной компенсации определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок, что для Киева составляет 240 грн. Впрочем, киевская городская власть не принимала решения о предоставлении льгот по оплате проезда в наличной форме, поэтому в столице сейчас действует механизм безналичной компенсации без ограничения количества поездок льготников", - пояснил Юрий Крикунов.

Напоминаем, что  в столице вводится единая система учета льготников в городском общественном транспорте  с помощью муниципальной карты "Карточка киевлянина".

Для льготников получения муниципальной карты "Карточка киевлянина" является бесплатным.

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КГГА Карта киевлянина
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