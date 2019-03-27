Кличко вручил 24 квартиры детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

27 марта 2019, 18:13

В 2019 году на жилье для детей-сирот из бюджета города выделили 50 млн грн.

Виталий Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вручив сертифікати на 24 квартири дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

"Сьогодні ми зібралися з приємного приводу. І заради доброї справи для дітей, які потребують нашої підтримки, любові, віри в них, -  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми вручаємо 24 сертифікати на отримання житла в  будинках по вулиці Метрологічній, 60 та 62", - сказав Кличко.

Однокімнатні квартири, сертифікати на які вручив мер, знаходяться у новобудовах і вже готові до заселення.

За словами Кличка, на кінець 2018 року на позачерговому квартирному обліку в столиці перебувало 383 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За останніх два роки за кошти міського бюджету було придбано 107 квартир для цієї категорії.

"Це дозволить значно поліпшити ситуацію. Оскільки до цього щорічно в середньому не більше 5 дітей мали можливість реалізувати своє право на житло", - наголосив Віталій Кличко.

Тільки в 2018 році з міського бюджету виділили майже 77 млн грн, на які придбали 87 квартир для дітей. Ще 12 квартир минулого року купили за кошти державної субвенції місту Києву. Квартири вже передали районним адміністраціям столиці для подальшого розподілу. В порядку введення новобудов в експлуатацію діти-сироти, які перебувають на пільговому квартобліку, будуть отримувати ордери на ці квартири.

У 2019 році на відповідні потреби в бюджеті міста передбачено 50  млн грн. Ще 14 млн грн. – за рахунок державної субвенції місцевим бюджетам.

"Питання забезпечення житлом дітей-сиріт і надалі буде  в центрі уваги міської влади. І найближчими  роками ми плануємо  повністю ліквідувати чергу на отримання житла для цієї категорії киян. Наше завдання, щоб діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримували житло відразу після виходу в самостійне доросле життя", - зазначив мер столиці.

Нові власники житла подякували міській владі за отримані квартири. 

"Я - сирота. В мене є дружина. Вона - переселенець. Ми вже четвертий рік проходимо військову службу на сході України. Тепер нас буде гріти те, що нам є куди повернутися, що нашій  сім’ї, нарешті, є де жити", - сказав Сергій Власенко після отримання сертифікату на квартиру. 

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Виталий Кличко
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