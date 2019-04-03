В течение межотопительного периода город заменит 130 км теплосетей - КГГА

Юрий Паливода на брифинге / КГГА

Сразу после завершения отопительного сезона, которое запланировано в Киеве на 6 апреля , КП "Киевтеплоэнерго" начинает масштабную ремонтную программу теплосетей.

Перекладку распределительных и магистральных трубопроводов планируют осуществить на 120 объектах. Ремонтная программа охватит все районы города Киева.

Однако самая активная работа будет осуществляться на Троещине, Борщаговке, Оболони, где коммуникации наиболее изношенные и количество аварий очень высоко. Об этом сообщил сегодня на пресс-брифинге главный инженер СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода, передает сайт КГГА.

Активнее всего трубы будут перекладывать на Оболони , Троещине и Борщаговке

"В этом году для перекладки мы применим новые надежные технологии, которые помогут уменьшить теплопотери, продлить срок эксплуатации сетей и повысить надежность предоставляемых услуг. Для подачи централизованного отопления будем использовать трубы с предварительной изоляцией, гидроизоляцией и аварийной сигнализацией. В будущем это значительно облегчит поиск повреждений на сети и обеспечит сокращение времени ремонта. А для подачи горячего водоснабжения - гибкие, легкие и устойчивые к перепадам температур и давления полимерные трубопроводы. Именно благодаря этому одна бригада из 4 человек, без использования сварочной и спецтехники, обеспечивает прокладку до 400 м трубопроводов в смену. В общем КП "Киевтеплоэнерго" планирует заменить около 130 км теплосетей", - отметил Паливода.

Гарантийный срок эксплуатации труб не менее 30-40 лет. Именно в течение этого времени трубопроводы сохраняют низкий коэффициент теплопроводности, что снизит теплопотери и обеспечит надежность теплоснабжения, а также уменьшит количество аварий.