В течение межотопительного периода город заменит 130 км теплосетей - КГГА

В будущем это значительно облегчит поиск повреждений на сети и обеспечит сокращение времени ремонта.
Сразу после завершения отопительного сезона, которое запланировано в Киеве на 6 апреля , КП "Киевтеплоэнерго" начинает масштабную ремонтную программу теплосетей.
Перекладку распределительных и магистральных трубопроводов планируют осуществить на 120 объектах. Ремонтная программа охватит все районы города Киева.
Однако самая активная работа будет осуществляться на Троещине, Борщаговке, Оболони, где коммуникации наиболее изношенные и количество аварий очень высоко. Об этом сообщил сегодня на пресс-брифинге главный инженер СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода, передает сайт КГГА.
"В этом году для перекладки мы применим новые надежные технологии, которые помогут уменьшить теплопотери, продлить срок эксплуатации сетей и повысить надежность предоставляемых услуг. Для подачи централизованного отопления будем использовать трубы с предварительной изоляцией, гидроизоляцией и аварийной сигнализацией. В будущем это значительно облегчит поиск повреждений на сети и обеспечит сокращение времени ремонта. А для подачи горячего водоснабжения - гибкие, легкие и устойчивые к перепадам температур и давления полимерные трубопроводы. Именно благодаря этому одна бригада из 4 человек, без использования сварочной и спецтехники, обеспечивает прокладку до 400 м трубопроводов в смену. В общем КП "Киевтеплоэнерго" планирует заменить около 130 км теплосетей", - отметил Паливода.
Гарантийный срок эксплуатации труб не менее 30-40 лет. Именно в течение этого времени трубопроводы сохраняют низкий коэффициент теплопроводности, что снизит теплопотери и обеспечит надежность теплоснабжения, а также уменьшит количество аварий.