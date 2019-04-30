Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер

Национальную филармонию Украины удалось спасти от угрозы разрушения, которая десятилетиями игнорировалась прошлой киевской властью.

Об этом в своем Facebook написал блогер Сергей Наумович.

"Нашел архивные снимки и на них видно, что укрепление склона в районе Арки Дружбы народов и филармонии на Владимирском спуске в Киеве действительно производилось", – написал Наумович, также опубликовав соответствующие фото.

По его информации, склон в районе филармонии уже много лет нуждался в укреплении, однако проблемой этой занялась только нынешняя столичная администрация.

"Если верить заключению экспертов Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій и "ІКОМОС-УКРАЇНА", склон нуждался в укреплении уже несколько десятилетий. Иначе в какой-то момент эта вся хрень могла сползти вниз к €6€нRм, либо постепенно, оставляя трещины на здании филармонии. Причем, я погуглил и нашел публикации еще более чем 10-летней давности, где говорилось об этой проблеме. Но прошлая городская власть закрывала на нее глаза – в итоге мы постепенно теряли Филармонию", – подчеркнул блогер.

Он отметил, что теперь Киевская администрация провела все необходимые работы, склон укреплен и Национальной филармонии ничего не угрожает.

"В общем, теперь можно выдохнуть: склон укреплен, как сообщают в КГГАА, буронабивными сваями (400 шт.). И это однозначно хорошо", – констатировал Сергей Наумович.

Напомним, при реконструкции Владимирской горки в прошлом году также была установлена защита от оползней в виде свай и опорных стен.