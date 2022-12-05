glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

+13 посреди декабря: синоптик назвал области, где спадут морозы

5 декабря 2022, 10:41

Погода в Украине будет удивлять в первый месяц зимы. Повышение температуры будет обусловлено влиянием антициклона с востока.

Погода, мороз
Синоптик назвал области, где спадут морозы / УНИАН

Погода в Украине на этой неделе будет морозной и сухой, затем придут осадки, а температура поднимется до аномально высоких отметок.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, в первой половине недели морозная и сухая погода сохранится в большинстве областей Украины, за исключением западной части, где постепенно с юга будет поступать более теплая воздушная масса. Самые низкие значения температуры прогнозируются в восточных и северных областях.

"Новая неделя начнется с холодной и сухой погоды, которая постепенно изменится на влажную и аномально теплую", - отметил синоптик.

Согласно его прогнозу, с 7-8 декабря начиная с западных и юго-западных областей в Украине ожидается постепенное повышение температуры и ослабление влияния антициклона с востока.

"Во второй половине недели начнутся осадки в виде снега и мокрого снега с постепенным переходом в дождь параллельно с повышением температуры. Увеличится также количество туманов и их продолжительность", - прогнозирует синоптик.

По его данным, в южных и центральных областях столбики термометров покажут +7°...+13°.

Погода в Украине зимой

Ранее сообщалось, погода в Киеве в декабре будет без значительных морозов, но с постоянными осадками в виде дождя, снега и мокрого снега. Новый год 2023 также не будет похож на зимнюю сказку - синоптики обещают мокрый снег на 31 декабря в столице.

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", - сказал он.

Читайте последние новости телеграм от редакции Главреда.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:00

Гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022: Рыбам – неожиданности и нервы, а Скорпионам – разговоры

10:58

Мир – не врач, а Путин не пациент: Зеленский отверг призывы к переговорам с РоссиейВидео

10:41

+13 посреди декабря: синоптик назвал области, где спадут морозыВидео

10:18

В Швеции убит критик Кадырова блогер Абдурахманов

10:02

На базе ВВС РФ, откуда атакуют Украину, прогремели взрывы: удар пришелся по Ту-95 – СМИВидео

Реклама
10:00

Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря 2022: Рыбам – духовная щедрость, а Водолеям – воспоминания

09:28

Гороскоп на сегодня 5 декабря 2022: Львам – трудности, Весам – качели, а Рыбам – прибыль

09:25

Жене отдали труп с пробитым черепом: в РФ кувалдой казнили еще одного завербованного на войну "зека"

09:02

Путина нужно привлечь к ответственности за военные преступления в Украине – МакронВидео

09:00

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря: Меркурий и Венера насыпят трудностей, а Нептун - поможет

08:55

Агутин не захотел быть в одном кадре с российским певцом Shaman, который воспевает войну в Украины

08:34

Может попытаться стать церковью-мученицей: эксперт объяснил, почему нельзя просто запретить УПЦ МПВидео

08:25

Сибирь с залежами нефти в аренду: как Украине получить репарации от Россиимнение

08:20

Украина получит все, что нужно для победы: ракеты, бронетехнику и системы ПРО – ПодолякВидео

07:41

Поражения РФ на поле боя и ракеты по инфраструктуре: в США заявили, что Путин не хочет переговоровВидео

07:21

Контрнаступление зимой откроет для ВСУ "окно возможностей" для успеха - ISW

07:00

Гороскоп Таро для Овнов на 2023 год: изобилие, новая мечта и встреча с любимым человекомВидео

06:44

Прошлой ночью РФ нанесла ракетный удар по Запорожью и Кривому Рогу: что известно

06:42

Что нужно успеть сделать каждому знаку до Нового года – советы астрологаВидео

06:20

День Святого Николая 2022: история праздника, традиции и запреты дня

Реклама
06:10

Каковы перспективы тотального запрета деятельности УПЦ МПмнение

05:37

Как правильно пить воду по утрам с пользой для организма

03:26

Знаменитая украинская легкоатлетка показала патриотический лук в стильном платье-вышиванке

03:20

Новогодняя закуска на скорую руку из 4 ингредиентов: рецепт вкуснейших мандаринокВидео

02:55

Могут ли лавры перейти от УПЦ МП к ПЦУ: религиовед объяснил условияВидео

02:10

Как быстро очистить микроволновку от жира: 5 чудо-фишек, о которых знают только опытные хозяйки

01:35

Военный эксперт пояснил, почему враги любой ценой пытаются захватить Бахмут

00:51

Приметы на 5 декабря: какие 2 вещи могут принести большие неприятностиВидео

00:30

Какую беду может навлечь оставленный на ночь нож на столе: народные приметы и суеверия

00:14

Избивали двое: Григорий Лепс устроил драку посреди улицы и сломал носВидео

04 декабря, воскресенье
23:45

"Украинцы уже реально едят россиян": белорусские пропагандисты придумали бред об Украине

23:15

Как избавиться от плохого запаха в холодильнике: 5 сказочных трюков, которые навсегда облегчат жизнь

22:41

Старшая дочь Оли Поляковой показала, как выглядит растрепанная певица в реальной жизниВидео

22:33

Зеленский рассказал, как Украине пройти самую тяжелую зиму в историиВидео

22:28

Запахло "жестом доброй воли": Арестович заявил о намерении оккупантов бежать из ЗАЭС

22:07

Путин применяет против Украины варварские методы - БлинкенВидео

21:31

Самый сложный месяц зимы: астролог назвала 3 тяжелых дня и предупредила о коварных планах агрессораВидео

21:14

Лайма Вайкуле поставила на место тех, кто плюет на Аллу Пугачеву: "Алла содержала всю Россию"

21:12

"Сакральная дата": генерал-майор рассказал, в какой день декабря россияне могут ударить по УкраинеВидео

20:38

Киев и еще четыре области возвращаются к плановым отключениям светаВидео

Реклама
20:29

Просила ее не снимать: счастливая Ани Лорак вернулась в Москву и побежала на вечеринкуВидео

20:10

Приметы на 6 декабря: какие 5 запретов никогда нельзя нарушать в самый важный день декабряВидео

19:44

Из-за отключений света в Украине взлетят цены на продукты: списокВидео

19:34

"Здоровье стремительно ухудшается": стало известно о целом "букете" болезней у ПутинаВидео

19:32

55-летний Дмитрий Нагиев стал дедушкой

19:04

Саммит НАТО: Украине помогут изготавливать боеприпасы "советского образца"мнение

18:25

"Мамаша года": россиянка пригрозила своему ребенку армией за антивоенную позицию

17:44

Долетался: украинские военные мастерски "приземлили" вражеский вертолет К-52 стоимостью $16 млн

17:28

"Высокомерная": дочь Киркорова шокировала поведением на публике из-за подарка на День РожденияВидео

16:50

Чтобы плита засияла: как отчистить решетку кухонной плиты, не потратив ни копейки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять