+13 посреди декабря: синоптик назвал области, где спадут морозы

Синоптик назвал области, где спадут морозы / УНИАН

Погода в Украине на этой неделе будет морозной и сухой, затем придут осадки, а температура поднимется до аномально высоких отметок.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, в первой половине недели морозная и сухая погода сохранится в большинстве областей Украины, за исключением западной части, где постепенно с юга будет поступать более теплая воздушная масса. Самые низкие значения температуры прогнозируются в восточных и северных областях.

"Новая неделя начнется с холодной и сухой погоды, которая постепенно изменится на влажную и аномально теплую", - отметил синоптик.

Согласно его прогнозу, с 7-8 декабря начиная с западных и юго-западных областей в Украине ожидается постепенное повышение температуры и ослабление влияния антициклона с востока.

"Во второй половине недели начнутся осадки в виде снега и мокрого снега с постепенным переходом в дождь параллельно с повышением температуры. Увеличится также количество туманов и их продолжительность", - прогнозирует синоптик.

По его данным, в южных и центральных областях столбики термометров покажут +7°...+13°.

Погода в Украине зимой

Ранее сообщалось, погода в Киеве в декабре будет без значительных морозов, но с постоянными осадками в виде дождя, снега и мокрого снега. Новый год 2023 также не будет похож на зимнюю сказку - синоптики обещают мокрый снег на 31 декабря в столице.

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", - сказал он.

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