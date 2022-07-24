Африканская жара или мощные ливни: какой погодой порадует август

Какой будет погода в августе 2022 / pixabay

Лето, казалось, только вот недавно началось, а уже прошла его половина. Еще немного и наступит последний месяц этой замечательной, яркой поры года – август.

Погода в Украине, по информации синоптиков, в конце лета порадует нас приятным теплом и отсутствием осадков.

По словам Веры Балабух в Facebook, сейчас мире прослеживается тенденция к аномально высоким температурам воздуха. Наблюдается нехватка дождей, а также высокая интенсивность гроз, ливней и шквалов, который идут крайне редко.

"На погоду летом в северном полушарии, Европе и Украине будут существенно влиять процессы, происходящие в экваториальных широтах Тихого океана, в частности, Ла-Нинья. Ее влияние будет способствовать более жаркой и сухой погоде в нашей стране, чем обычно", – пояснила Балабух.

Какая погода ожидается в августе в Украине

По словам народного синоптика Владимира Деркача в комментарии Телеграфу, август в стране начнется с солнечной и комфортной погоды, но в конце месяца, традиционно, придут осенние холодные дожди и сильные ливни.

Погода на август 2022 в Украине

Первые десять дней месяца будут чрезвычайно солнечными по всей стране, осадков не ожидается. Во второй декаде августа - умеренное тепло и дожди. Постепенно будет снижаться суточная температура воздуха, особенно это будет ощутимо по ночам.

Температура в августе

По информации синоптиков, на востоке Украины в августе будет комфортная теплая погода. В Днепре температура будет колебаться в пределах +25...+32 - облачно, возможны дожди. В Харькове ожидается +27...+30 градусов, облачно с прояснениями, в конце месяца небольшие дожди.

На западе Украины будет немного прохладнее – Луцке и во Львове температура воздуха будет достигать +27...+30 градусов. Во второй половине месяца еще немного похолодает, облачно с прояснениями.

На севере страны в первую половину августа будет +27…+30 градусов. В дальнейшем столбики термометров будут колебаться в пределах +22...+26 градусов. Облачно с прояснениями, лишь к концу месяца прогнозируют дождь.

В центральной Украине – температура будет держаться в пределах +30...+32 °C, а во второй половине месяца - +25...+27. Осадков не прогнозируется.

На юге страны – традиционно жарко, до +34 градусов. Без осадков. Дожди ожидаются только в конце последнего месяца лета.

Погода в Киеве в августе 2022 / Телеграф

Погода на август 2022 в Киеве – в первой половине месяца ожидаются солнечные дни с температурой до 28С, а во второй половине – прогнозируют дожди и снижение температуры воздуха, особенно в ночное время.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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