Аномалия с + 18º: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом на Новый год

Температура воздуха в Украине может резко повысится и вплотную приблизится к весенним показателям.

Украину накроет резкое потепление / Pixabay.com/tfrdic

Погода в Украине накануне Нового года поражает аномальными проявлениями. Температура воздуха колеблется, зачастую выдавая порции по-настоящему весеннего потепления.

Об этом свидетельствуют прогнозные показатели, обнародованные на портале погодного радара Ventusky.

Отметим, что температура воздуха в Украине может резко повысится и вплотную приблизится к весенним показателям.

Обратим внимание на то, что аномальные температурные показатели ожидаются в дневное время в самом начале 2023 года.

Сроки резкого потепления

Согласно опубликованному прогнозу, наиболее сильного потепления стоит ждать в Черновицкой области.

1 января 2023 года температура воздуха, по прогнозу, на Буковине может подняться до +18º.

/ ventusky.com

Читайте такжеМарт посреди зимы: синоптик предупредил украинцев о неожиданной аномалии на Новый год

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

Читайте еще: