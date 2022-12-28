Аномалия с + 18º: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом на Новый год

Погода в Украине накануне Нового года поражает аномальными проявлениями. Температура воздуха колеблется, зачастую выдавая порции по-настоящему весеннего потепления.
Об этом свидетельствуют прогнозные показатели, обнародованные на портале погодного радара Ventusky.
Отметим, что температура воздуха в Украине может резко повысится и вплотную приблизится к весенним показателям.
Обратим внимание на то, что аномальные температурные показатели ожидаются в дневное время в самом начале 2023 года.
Сроки резкого потепления
Согласно опубликованному прогнозу, наиболее сильного потепления стоит ждать в Черновицкой области.
1 января 2023 года температура воздуха, по прогнозу, на Буковине может подняться до +18º.
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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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