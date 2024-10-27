'Аномальные' дожди отступают: синоптики порадовали прогнозом погоды на 27 октября

О чем идет речь:
- Осадки и температура в Украине 27 октября
- Какой будет погода в Киеве и области
- Итог осадков за октябрь
Сегодня, 27 октября, в Украине ожидается теплая погода без дождей, хотя возможны туманы, сообщает "Укргидрометцентр".
Прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью и утром туманы возможны в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 2-7° тепла, на востоке местами от 3° тепла до 2° мороза; днем воздух прогреется до 11-16°.
А в Прикарпатье и Закарпатье - до 19° тепла.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Киеве и области
В Киеве и области - переменная облачность без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.
Осадки в октябре
Октябрь 2024 года в Украине выдался теплее нормы, с осадками в пределах обычных показателей, но периодически наблюдались "аномальные" дожди.
Погода в Украине - прогнозы синоптиков
Как сообщал Главред, синоптик назвала даты, когда Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов. Отмечается, что температура воздуха снизится и будет минусовой.
Кроме этого, новая магнитная буря врывается в страну. Она была вызвана очень сильной вспышкой на Солнце.
Кроме этого, синоптик предупредил о новой опасности. Погодные условия на выходных будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона.
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