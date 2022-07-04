Аномальный июль: синоптик назвал самый жаркий день месяца

Погода в июле - жара и солнце / flickr.com/dianne_stankiewicz

Погода в июле в Украине ожидается солнечной, природа подарит много теплых дней, а в центральных областях и вовсе будет держаться настоящая жара, сообщает в Facebook народный синоптик Виталий Пострыгань.

В данный момент жаркое лето только набирает обороты и начинает настоящую июльскую жару, ведь совсем недаром в народе говорят: "После Ивана Купала не надо жупана". И июль в этом году идет по этому синоптическому сценарию.

Погода в начале июля

"В ближайшие двое суток антициклон GABOR обусловит солнечную сухую погоду с ночными 15-20º и жаркими 34-36º днем. Среднесуточные температуры 26-27°, что на 6-7° выше климатической нормы. Такие аномально высокие температуры воздуха в первой декаде июля наблюдаются 1 раз в 12 лет", - пишет Пострыгань.

По словам известного синоптика, нахождение 20 минут на солнце в жару или в душной комнате может привести к тепловому удару. Способствует тепловому удару и несоблюдение питьевого режима и физические нагрузки.

Самым жарким днем будет 6 июля - тогда ожидается температура до 36 градусов.

"Аномально высокие температуры как воздуха, так и почвы негативно влияют на рост и развитие всех растений: угнетают их, раньше времени прекращают рост и развитие клубнекорнеплодов, обуславливают непродуктивные расходы влаги из почвы. Ситуация осложняется и значительным, длительным дефицитом осадков, который с начала года составляет 30-40%", - говорит синоптик.

Погода в июне

Июнь 2022 года вошел в пятерку наиболее засушливых за последние 30 лет, с дефицитом осадков 30-50%.

"7 июля погода кардинально изменится. Атмосфера из-за интенсивного прогрева и насыщения водяным паром станет неустойчивой. Атмосферные фронты циклона YALLY проявят себя в Черкасской области умеренными, местами сильными дождями, грозами, градом и шквалами до 20 м/секунду. Температура ночью 17-22 º, днем ​​25-30 º", - написал синоптик.

До конца недели удержится циклонический характер погоды, и под аккомпанемент грозовых дождей показания термометров снизятся - ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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