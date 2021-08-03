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Атака мощного циклона: украинцев предупредили о грозовых ливнях и шквалах с градом

3 августа 2021, 13:31

Новый циклон HENRI будет перемещаться вдоль западных границ Украины.

небо, гроза
Украину накроют грозовые ливни / Фото pixaby

В Украине погоду будет определять циклон, который принесет дождливую погоду, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, в западной части Украины в среду пройдут кратковременные дожди с грозами. Также осадки ожидабтся в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха 4-го августа на Востоке и Юге будет +27, +32 градуса. В западных областях будет свежее, +22, +26 градусов. На Севере и в Центре +25, +29 градусов.

В Киеве максимальная температура воздуха будет колебаться около 27 градусов. Существенные осадки маловероятны.

Диденко добавила, что 5-6 августа ощутимо усилится ветер, вероятно даже до штормовых значений.

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В свою очередь синоптики Укргидрометцентра предупредили о новом циклоне HENRI, который 5-7 августа будет перемещаться вдоль западных границ.

Этот циклон 4 августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины.

Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6 августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаем именно в ночь с 5 и 6 августа.

синоптик прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве
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