Атакует настоящее пекло: синоптик назвал даты жары в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине с 26 июля будет дождливой, но уже к началу августа резко изменится.

Как прогнозирует синоптик Станислав Щедрин дожди начнут постепенно отступать из Украины - им на смену придет жаркая погода.

"1-3 августа в Украине будет мало дождей - местами будут проходить локальные грозы, а затем ударит жара до +33..+37°C днем", - отмечает синоптик.

Кроме того, ночью температура воздуха будет до +19...+24°C.

В северо-западных областях будет несколько прохладнее - там температура воздуха будет составлять до +28...+32°C днем и +17...+22°C ночью.

Погода на начало августа

Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

Читайте также: