Атакует настоящее пекло: синоптик назвал даты жары в Украине

1-3 августа в Украине будет мало довольно дождей.
Погода в Украине с 26 июля будет дождливой, но уже к началу августа резко изменится.
Как прогнозирует синоптик Станислав Щедрин дожди начнут постепенно отступать из Украины - им на смену придет жаркая погода.
"1-3 августа в Украине будет мало дождей - местами будут проходить локальные грозы, а затем ударит жара до +33..+37°C днем", - отмечает синоптик.
Кроме того, ночью температура воздуха будет до +19...+24°C.
В северо-западных областях будет несколько прохладнее - там температура воздуха будет составлять до +28...+32°C днем и +17...+22°C ночью.
Погода на начало августа
Погода в Украине
Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.
По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.
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