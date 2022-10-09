Бабье лето будет недолгим: украинцы узнали "ледяной" прогноз с температурой до 0º

Снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время, предупредили украинцев.
В ближайшие дни погода в Украине может преподнести неожиданный сюрприз. Предполагается резкое снижение температуры воздуха.
Нагрянувшее в Украину "бабье лето" может утонуть в новом потоке "ледяного" воздуха. Об этом свидетельствуют прогнозные показатели погодного радара Ventusky.
Обратим внимание на то, что обрушение температуры особо будет ощущаться в ночное время.
Отметим, что в Украине температура воздуха может опуститься до 0 градусов.
Сроки резкого похолодания
При этом вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в середине октября.
Вместе с тем наиболее сильное похолодание стоит ожидать в Центральной и Северной Украине.
Добавим, что температура воздуха в ночь на 11 октября может опуститься до 0 градусов.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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