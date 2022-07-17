Дикая жара +38º: украинцы узнали сроки атаки африканского пекла

Вскоре в Украине ожидается новое повышение температуры воздуха. После кратковременной прохлады идет новая порция горячего воздуха.

О резком повышении температурных показателей говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.

Обратим внимание, что согласно опубликованным данным, жаркий воздух распространиться на большую часть территории Украины.

Что известно о новой атаке жары

Согласно опубликованным данным, резкое вторжение горячего воздуха в Украину стоит ожидать в последнюю неделю июля.

При этом максимальные градусы покажут термометры на юге и востоке Украины.

Добавим, что температура воздуха днем 30 июля будет достигать +38 градусов.

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/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что 17 июля похолодает в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также на Закарпатье — в среднем, до +18…+23 °С.

В центральных регионах средняя дневная температура составит +23…+25 °С, в северных — +22…+24 °С, в южных — +26…+28 °С. Ночью термометры покажут +15…+18 °С.

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