Дожди продолжат заливать Украину: синоптик назвал "сухие" дни

Киевляне будут праздновать день города 30 мая под зонтами / УНИАН

Погода в Украине сегодня - в воскресенье, 30 мая - будет дождливой и с грозами. Только в южных регионах синоптик прогнозирует безоблачный и солнечный день. При этом температура воздуха будет высокой – до +25 градусов тепла.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, ветер ожидается северный, на юге и востоке страны - западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в восточных областях и на побережье морей днем ​​+15…+20 градусов, в южных, восточных и Днепропетровской областях – от +21 до +26 градусов.

Погода в Украине 30 мая / meteo.gov.ua

Погода в Киеве сегодня

Погода в Киеве и области 30 мая будет облачной с прояснениями. Днем местами пройдет​ умеренный дождь. Температура в столице днем ​​+15…+17 градусов, в области днем столбики термометров покажут +​​15…+20.

Погода в Украине 31 мая – 1 июня

Синоптик прогнозирует, что кратковременные дожди, отдельные грозы пройдут и 31 мая в Карпатском регионе, ночью и в северных областях, днем ​​- также в южной части страны.

1 июня дожди прогнозируются на юге, местами в Карпатах, днем ​​- в восточных и центральных областях.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, 1 июня в южной части порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в южной части и восточных областях ночью +9…+14 градусов, днем 31 мая +19…+24. 1 июня столбики термометров покажут от +16 до +21; на остальной территории ночью 6-11 градусов тепла, днем ​​13-18 выше нуля.

Погода в Украине 31 мая / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 июня / meteo.gov.ua

Погода в Киеве 31 мая - 1 июня

В столице в начале недели будет облачно с прояснениями, ночью 31 мая местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью в понедельник будет колебаться от +6 до +11 градусов, 1 июня 3-8 тепла, днем 13-18 градусов выше нуля.

Погода в Украине 2-3 июня

В среду и в четверг в Украине ожидаются кратковременные дожди. В северных и большинстве западных областей 2 июня осадки будут идти в течение суток, 3 июня ночью без осадков.

Температура в западных областях ночью 3-8 градусов тепла, днем ​​2 июня +12…+17.

3 июня синоптик прогнозирует +15… +20 градусов; на остальной территории ночью 6-12 тепла, днем ​​2 июня +14…+19 градусов, на востоке до +21, 3 июня от 17 до 23 градусов выше нуля.

В Киеве и области кратковременный дождь, местами гроза ожидается лишь днем ​​3 июня. Температура воздуха ночью 6-11 градусов; днем 2 июня +14…+19, 3 июня будет +17…+22.

Погода в Украине 2 июня / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 июня / meteo.gov.ua

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