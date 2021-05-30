Дожди продолжат заливать Украину: синоптик назвал "сухие" дни

Погода в Украине сегодня будет дождливой. Лишь в нескольких регионах ожидается безоблачный и солнечный день.
Погода в Украине сегодня - в воскресенье, 30 мая - будет дождливой и с грозами. Только в южных регионах синоптик прогнозирует безоблачный и солнечный день. При этом температура воздуха будет высокой – до +25 градусов тепла.
Как сообщили в Украинском гидрометцентре, ветер ожидается северный, на юге и востоке страны - западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в восточных областях и на побережье морей днем +15…+20 градусов, в южных, восточных и Днепропетровской областях – от +21 до +26 градусов.
Погода в Киеве сегодня
Погода в Киеве и области 30 мая будет облачной с прояснениями. Днем местами пройдет умеренный дождь. Температура в столице днем +15…+17 градусов, в области днем столбики термометров покажут +15…+20.
Погода в Украине 31 мая – 1 июня
Синоптик прогнозирует, что кратковременные дожди, отдельные грозы пройдут и 31 мая в Карпатском регионе, ночью и в северных областях, днем - также в южной части страны.
1 июня дожди прогнозируются на юге, местами в Карпатах, днем - в восточных и центральных областях.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, 1 июня в южной части порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в южной части и восточных областях ночью +9…+14 градусов, днем 31 мая +19…+24. 1 июня столбики термометров покажут от +16 до +21; на остальной территории ночью 6-11 градусов тепла, днем 13-18 выше нуля.
Погода в Киеве 31 мая - 1 июня
В столице в начале недели будет облачно с прояснениями, ночью 31 мая местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью в понедельник будет колебаться от +6 до +11 градусов, 1 июня 3-8 тепла, днем 13-18 градусов выше нуля.
Погода в Украине 2-3 июня
В среду и в четверг в Украине ожидаются кратковременные дожди. В северных и большинстве западных областей 2 июня осадки будут идти в течение суток, 3 июня ночью без осадков.
Температура в западных областях ночью 3-8 градусов тепла, днем 2 июня +12…+17.
3 июня синоптик прогнозирует +15… +20 градусов; на остальной территории ночью 6-12 тепла, днем 2 июня +14…+19 градусов, на востоке до +21, 3 июня от 17 до 23 градусов выше нуля.
В Киеве и области кратковременный дождь, местами гроза ожидается лишь днем 3 июня. Температура воздуха ночью 6-11 градусов; днем 2 июня +14…+19, 3 июня будет +17…+22.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
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- Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.