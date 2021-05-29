Будет хлестать дождь как из ведра: синоптики уточнили прогноз погоды на День Киева

Всем тем, кто собирается День Киева провести активно, советуем подготовить зонты, плащи и обувь, которую не жалко.
Погода в Киеве 30 мая в День города разочарует многих – ожидается дождь, гроза и похолодание. Ухудшаться погодные условия начнут уже в субботу, 29 мая. Всем тем, кто собирается День Киева провести активно, советуем подготовить зонты, плащи и обувь, которую не жалко.
По данным портала Gismeteo, в субботу максимально столбики термометров днем поднимутся всего до 19 градусов тепла.
А вот в воскресенье, 30 мая, температура воздуха не превысит +16 градусов. Днем будут дожди и грозы.
Согласно данным сайта Sinoptik, в течение всего дня, 30 мая, в Киеве будет держаться облачная погода. Ближе к вечеру мелкий дождь, который начнется после обеда, может пойти сильнее. Температура воздуха – максимум +15 градусов.
Сотрудники Укргидрометцентра сообщают, что в ночь на 30 мая температура воздуха составит максимум 12 градусов тепла. Днем температура воздуха прогреется до плюс 18 градусов. В субботу будет до +21.
Синоптик Наталья Диденко говорит, что в столице 29-30 мая ожидается "дождь-прояснение, дождь-прояснение". Ну, и похолодание.
"Поэтому берите с собой зонты, одноразовые дождевики, соответствующую обувь, чай-кофе в термокружки, немного денег для Андреевского спуска и на этно-ярмарку в музей Гончара, а также что-то теплее одевайте. Будете подготовлены - будут хорошие впечатления", - советует Диденко.
Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:
- О наступлении летнего тепла говорить рано, заявил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло и рассказал, какой будет погода в Украине до конца мая 2021.
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