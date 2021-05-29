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Будет хлестать дождь как из ведра: синоптики уточнили прогноз погоды на День Киева

29 мая 2021, 10:47

Всем тем, кто собирается День Киева провести активно, советуем подготовить зонты, плащи и обувь, которую не жалко.

Киев,дождь
Будет хлестать дождь как из ведра: синоптики уточнили прогноз погоды на День Киева / УНИАН

Погода в Киеве 30 мая в День города разочарует многих – ожидается дождь, гроза и похолодание. Ухудшаться погодные условия начнут уже в субботу, 29 мая. Всем тем, кто собирается День Киева провести активно, советуем подготовить зонты, плащи и обувь, которую не жалко.

По данным портала Gismeteo, в субботу максимально столбики термометров днем поднимутся всего до 19 градусов тепла.

А вот в воскресенье, 30 мая, температура воздуха не превысит +16 градусов. Днем будут дожди и грозы.

Погода в Киеве на 30 мая
Погода в Киеве на 30 мая / Гисметео

Согласно данным сайта Sinoptik, в течение всего дня, 30 мая, в Киеве будет держаться облачная погода. Ближе к вечеру мелкий дождь, который начнется после обеда, может пойти сильнее. Температура воздуха – максимум +15 градусов.

Погода на День Киева / Синоптик

Сотрудники Укргидрометцентра сообщают, что в ночь на 30 мая температура воздуха составит максимум 12 градусов тепла. Днем температура воздуха прогреется до плюс 18 градусов. В субботу будет до +21.

Погода в Киеве на 30 мая / Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко говорит, что в столице 29-30 мая ожидается "дождь-прояснение, дождь-прояснение". Ну, и похолодание.

"Поэтому берите с собой зонты, одноразовые дождевики, соответствующую обувь, чай-кофе в термокружки, немного денег для Андреевского спуска и на этно-ярмарку в музей Гончара, а также что-то теплее одевайте. Будете подготовлены - будут хорошие впечатления", - советует Диденко.

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • О наступлении летнего тепла говорить рано, заявил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло и рассказал, какой будет погода в Украине до конца мая 2021.
  • Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
  • Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.

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