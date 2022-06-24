Где-то летняя жара, а где-то ливни: прогноз погоды в Украине на выходные

Прогноз погоды в Украине на выходные / коллаж фото Pixabay

Погода в Украине ‒ в ближайшие выходные, 25-26 июня нынешнего года, в стране не будет очень жарко, равно как и не ожидается быстрого похолодания. Как гласит прогноз портала Sinoptik, практически по всей стране будет температура, стандартная для украинского лета.

25-26 июня днем на Востоке, Юге, Севере и Центре Украины термометры покажут +24…+27 по шкале Цельсия, на западе — +25…+29 по шкале Цельсия. В Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается жаркая погода - до +33 по шкале Цельсия.

В Крыму, однако, будет достаточно прохладно для конца июня — +22…+24 по шкале Цельсия. Ночью практически во всех регионах Украины температура составит +13…+16 по шкале Цельсия (в Одесской и Донецкой областях - +18 ... +19 по шкале Цельсия).

Украинцам из восточных и южных регионов, а также из Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей, которые решат в выходные прогуливаться, лучше взять зонты или плащи-дождевики ‒ днем возможна гроза. А 26 июня дожди зальют Винницкую область.

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Напомним, согласно свежему прогнозу погоды в Украине на июль - погодные условия во второй месяц лета будут неустойчивыми. То есть "пекло" будет сменяться прохладой и ливнями ‒ и так все время аж до августа.

До того руководитель специального проекта "Экологическая нация" Богдан Красавцев утверждал ‒ погода в Украине до конца летнего периода нынешнего года наверняка будет отличаться регулярными сюрпризами. Красавцев говорит, что в нынешнем году не будет нарушена многолетняя традиция, согласно которой самая сильная жара в Украине наблюдается в августе.

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