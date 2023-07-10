Громыхать будет везде: в Украину несется новая волна ливней с похолоданием

В течение суток 13 июля на западе и юго-западе страны также местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине с 11 июля вновь будет дождливой и штормовой. Как сообщают синоптики, днем 11 июля в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами.

По данным Укргидрометцентра, подобная погода ожидается ночью 12 июля в юго-восточных областях и Карпатском регионе.

Кроме того, в течение суток 13 июля на западе и юго-западе страны также местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

видео дня

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +11 +17 градусов, а днем +20 +26.

При этом в западных, а в четверг и в северных и центральных областях ожидается +24 +29 градусов.

В южной части страны ночью прогнозируется +15 +21, а днем +24 +31 градус.

В среду и четверг, 12 и 13 июля, в Одесской области ожидается до +35 градусов.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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