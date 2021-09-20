Холод, сильный ветер и ливни: синоптик уточнил прогноз погоды на 20 сентября

Погода в Украине сегодня будет холодной и дождливой / ua.depositphotos.com

Новая неделя в Украине начнется с по-осеннему дождливой погоды. В понедельник, 20 сентября, холоднее всего будет в западных областях Украины – там синоптик прогнозирует ливни, а столбики термометров поднимутся лишь до +9...+11 градусов.

Дожди сегодня пройдут почти по всей территории страны. Сухо будет лишь на Юге страны и в нескольких центральных регионах. Ветер в большинстве регионов будет холодный, северо-западный 5-10 метров за секунду, передает Укргидрометцентр.

Столбики термометров в течение дня покажут +10…+13 градусов, ночью от +5 до +8. Намного теплее будет в восточных и южных регионах – там воздух прогреется до +17...+19 градусов днем, ночью похолодает до +8… +12.

Погода в Киеве 20 сентября будет облачной. Утром и днем ожидается мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру. Температура воздуха составит +11...+13 градусов.

Прогноз погоды на 20 сентября 2021 в городах Украины

Ужгород – +10...+12

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +16...+18

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +18...+20

Донецк – +16...+18

Луганск – +17...+19

Харьков – +16...+18

Киев – +11...+13

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что большинство украинских областей 20 сентября накроет циклон с ветрами и дождем. Температура воздуха составит не выше + 19 градусов.

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что осень в Украине 2021 будет теплой и сухой – это классическая осенняя погода, которую в стране привыкли видеть за последние 30 лет. В октябре и ноябре скорее всего будет дефицит осадков. Несмотря на благоприятный погодный прогноз, она допустила "температурные качели".