Холод, сильный ветер и ливни: синоптик уточнил прогноз погоды на 20 сентября

Погода в Украине будет по-настоящему осенней. Дожди пройдут почти по всей территории страны. Сухо будет лишь на Юге страны и в нескольких центральных регионах.
Новая неделя в Украине начнется с по-осеннему дождливой погоды. В понедельник, 20 сентября, холоднее всего будет в западных областях Украины – там синоптик прогнозирует ливни, а столбики термометров поднимутся лишь до +9...+11 градусов.
Дожди сегодня пройдут почти по всей территории страны. Сухо будет лишь на Юге страны и в нескольких центральных регионах. Ветер в большинстве регионов будет холодный, северо-западный 5-10 метров за секунду, передает Укргидрометцентр.
Столбики термометров в течение дня покажут +10…+13 градусов, ночью от +5 до +8. Намного теплее будет в восточных и южных регионах – там воздух прогреется до +17...+19 градусов днем, ночью похолодает до +8… +12.
Погода в Киеве 20 сентября будет облачной. Утром и днем ожидается мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру. Температура воздуха составит +11...+13 градусов.
Прогноз погоды на 20 сентября 2021 в городах Украины
- Ужгород – +10...+12
- Львов – +10...+12
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +11...+13
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +9...+11
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +10...+12
- Винница – +10...+12
- Одесса – +16...+18
- Николаев – +17...+19
- Херсон – +17...+19
- Симферополь – +17...+19
- Кропивницкий – +11...+13
- Черкассы – +11...+13
- Чернигов – +10...+12
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +18...+20
- Донецк – +16...+18
- Луганск – +17...+19
- Харьков – +16...+18
- Киев – +11...+13
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что большинство украинских областей 20 сентября накроет циклон с ветрами и дождем. Температура воздуха составит не выше + 19 градусов.
Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что осень в Украине 2021 будет теплой и сухой – это классическая осенняя погода, которую в стране привыкли видеть за последние 30 лет. В октябре и ноябре скорее всего будет дефицит осадков. Несмотря на благоприятный погодный прогноз, она допустила "температурные качели".