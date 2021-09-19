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Идет настоящий холод: синоптики предупредили об опасности

19 сентября 2021, 21:56
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Резкое похолодание придет в среду, 22 сентября.

Погода
Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине уже с понедельника, 20 сентября, резко поменяется. Как рассказала синоптик Наталка Диденко, большинство украинских областей накроет циклон с ветрами и дождем.

Температура воздуха составит не выше + 19 градусов.

Синоптик отметила, что на востоке, юге и Днепре может сохраниться тепло до +20 градусов.

"Дожди будут преимущественно незначительные, а в большинстве областей, включая центральные регионы, осадков не будет наблюдаться", – пояснила Диденко.

В столице ближайший понедельник обещает быть облачным, ветреным и влажным. Температура воздуха днем не превысит +12 градусов.

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В течение всей недели синоптик призвала киевлян заготовить теплую одежду, потому что прояснений и бархатного сезона не ожидается.

Однако Диденко добавила, что потепление и возвращение солнечных лучей ожидаются уже после очередных выходных.

Синоптики Укргидрометцентра уточнили, что в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6. Резкое похолодание придет 22 сентября.

Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Температура воздуха в Украине

  • на западе днем +6 +13, а ночью +3 +5,
  • на севере днем +6 +9, а ночью +3 +5,
  • в центре днем +7 +9, а ночью +3 +5,
  • на востоке днем +8 +13, а ночью +3 +8,
  • на юге днем +9 +15, а ночью 4 +9.

Такая погода будет держаться и 23 сентября.

Читайте такжеСуровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в Украине

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова прогнозировала, что в Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.

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