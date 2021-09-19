В Украину идут крепкие заморозки и новое похолодание

Погода в Укарине на неделю / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшее время еще больше испортится. По прогнозу синоптиков, в страну придут ощутимые осенние холода. В некоторые дни ночью даже могут ожидаться заморозки.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда погода окончательно станет осенней.

По его расчетам, уже к концу сентября будет холодно, но в октябре все же еще будет несколько относительно теплых периодов.

При этом Горбань обнародовал погодные графики на сентябрь и октябрь, которые он сам построил с помощью своих расчетов.

Так, вторая половина сентября принесет резкое похолодание. В Центральных регионах Украины возможны даже ночные заморозки. Это произойдет где-то в районе 25 сентября.

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Тем временем в южной части нашей страны погодный тренд будет похожим. Однако температура воздуха будет все же на несколько градусов выше. В связи с этим заморозки в этих регионах маловероятны.

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Синоптики ресурса meteoprog.ua показали карту погоды в Киеве на две недели. Как можно увидеть, в столице будет резкое похолодание до +6, а к концу сентября снова потеплеет.

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова прогнозировала, что в Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.