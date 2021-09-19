УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

После заморозков и осеннего дубака Украину накроют два бабьих лета: синоптик назвал даты

19 сентября 2021, 08:32
Прослушать новость
Остановить

Октябрь еще порадует украинцев теплой погодой, рассказал Леонид Горбань.

солнце_деревья_осень_природа_листья
В Украине осенью температура поднимется выше +20 градусов / 1zoom.ru

В Украине осенью прогнозируются еще два периода ощутимого потепления, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, первое "бабье лето" ожидается ближе к середине октября. В центральных регионах Украины потепление прогнозируется с 10 по 15 октября (в южных регионах 13-14 числа), когда воздух прогреется до +19 +21 градуса, пишет Оbozrevatel.

Синоптик уточнил, что октябрь еще порадует украинцев теплой погодой. Следующее "бабье лето" будет коротким – 21 октября, когда столбик термометра остановится на отметке +15… +17 градусов.

Он предупредил, что до конца сентября погода в Украине будет осенней. Со второй половины сентября он спрогнозировал резкое похолодание в Украине и предупредил и о высокой вероятности заморозков в центральных областях страны вблизи 25 сентября.

Реклама

Ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: ударит "холодяка", зальют дожди.

Читайте такжеРезко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего лета

Напомним, климатологи прогнозируют, что в ближайшие 50—100 лет засуха будет идти с юго-востока и со временем накроет северо-запад. Это станет причиной жаркого и сухого лета.

По прогнозу начальника Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, температура воздуха ежегодно поднимается, что в свою очередь, сказывается на продолжительности летнего периода.

viber
заморозки прогноз погоды бабье лето Леонид Горбань Погода в Украине Погода на месяц
Сейчас вы просматриваете новость «После заморозков и осеннего дубака Украину накроют два бабьих лета: синоптик назвал даты». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Молчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с МеладзеМолчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с Меладзе Мокрая Ирэна Карпа разделась в откровенной съемке и сверкнула грудью без лифчикаМокрая Ирэна Карпа разделась в откровенной съемке и сверкнула грудью без лифчика Так жить дальше нельзя: верхи не могут, низы не хотятТак жить дальше нельзя: верхи не могут, низы не хотят Три сценария, и ни одного оптимистичного: что принесут Украине выборы в ГерманииТри сценария, и ни одного оптимистичного: что принесут Украине выборы в Германии День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к праздникуДень фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

Последние новости

09:00

Ирма Витовская о съемках фильма "Вкус свободы": "Это авантюра - поразить мир украинскими блюдами"

08:32

После заморозков и осеннего дубака Украину накроют два бабьих лета: синоптик назвал даты Видео

08:16

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у почти 4 тысяч человек, много госпитализаций Видео

07:45

На Запоребрье задули электоральные вихри мнение

07:30

Нет иммунитета: дети во всем мире массово заражаются респираторным вирусом

Реклама
07:10

Удар России и раскол США с ЕС: эксперт объяснил, почему Вашингтона не будет в диалоге по Донбассу

06:29

Дорого, но недостаточно эффективно: нужен ли Украине "Железный купол" мнение

06:02

В моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всем Фото

05:28

Два гражданства и 650 тысяч паспортов РФ на Донбассе: эксперт объяснил проблему ситуации в Украине

05:02

В Юпитер врезался неизвестный объект: в Сети появилось зрелищное видео столкновения Видео

04:22

Контрудар ВСУ: у Кравчука раскрыли неожиданный сценарий освобождения Донбасса Видео

03:51

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красоты Фото

03:01

Грозит ли Украине тотальная засуха: эксперт оценил риски

02:44

Пять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врача Видео

02:16

Массированный авиаракетный удар: в РФ оценили сценарий полной оккупации Украины

01:37

"Ребенок мечты": Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о дочери в интервью

00:51

Дэниел Крейг "простился" с ролью Джеймса Бонда: впереди премьера последнего фильма с его участием

00:19

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрприз Видео

00:04

Названо самое правильное время отхода ко сну Видео

18 сентября, суббота
23:58

Социологи выяснили, какие регионы Украины верят в вакцинацию, а какие - нет Видео

Реклама
23:20

Визит Зеленского в США: назван состав делегации Видео

23:00

Самые высокие люди на Земле становятся короче: названа причина

22:27

"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России Видео

21:58

Пассажирку закинуло в багажник: в смертельном ДТП близ Белой Церкви погибли трое людей

21:41

"Корона не пройдет": в Херсоне мужчина в магазине натянул на лицо пакет вместо маски Видео

21:27

Стало известно, кем была украинка, сорвавшаяся со скалы Испании из-за селфи Видео

21:06

Украина стала опасной для Латвии: въезд ужесточен

20:59

Гибель троих коммунальщиков: стала известна причина жуткой трагедии в Кривом Роге Видео

20:31

Поехал на красный: одесский коп спровоцировал смертельное ДТП

20:24

Прекращение транзита газа: в Минэнерго предложили неожиданный ответ на шантаж Газпрома Видео

20:02

"Аннексия Донбасса" и военная операция Украины: у Кравчука назвали сценарий России по ОРДЛО

19:52

"Талибан" довел: афганский подросток три дня ехал под прицепом грузовика Видео

19:36

Выборы в Госдуму: жителям ОРДЛО в Ростовской области массово раздают паспорта РФ Видео

19:33

Как распознать агрессивный рак, которым могут заболеть дети и взрослые: Минздрав назвал симптомы Видео

19:27

Зеленскому нужен был смысл своего президентства, и он его нашел мнение

19:00

В Затоке застрелили хозяина кафе: напали прямо у бара Видео

18:59

Более 100 единиц техники и вертолеты: Украина провела масштабные боевые учения у границ России Видео

18:57

Ударит "холодяка", зальют дожди: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды Видео

18:50

Названа самая эффективная вакцина, защищающая от госпитализации с коронавирусом Видео

18:33

Джамала растрогала трагедией из жизни своей семьи и заинтриговала номером на Танцах со звездами Видео

Реклама
18:32

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить" Фото Видео

17:58

Технику перебросили на позиции: ВСУ усилили систему ПВО на северном направлении Видео

17:51

Россия заберет войска – и война на Донбассе завершится: Данилов призвал разобраться с "Минском"

17:43

Появилось видео спасения украинки, которая сделала смертельное селфи в Испании Видео

17:18

Страшное горе в семье Данилко: артист год скрывал смерть матери

17:07

В Сумской области Toyota столкнулась с грузовиком DAF: трое людей погибли от полученных травм

16:52

В Черновцах неадекват расстрелял авто, в котором были 3 детей

16:33

Мишина впервые рассказала об отношениях с Эллертом после публичного расставания

16:32

Северный поток – 2 превратится в руину: в Европарламенте объяснили тупик Газпрома Видео

16:16

"Гневное бормотание из Кремля": Польша предупредила об опасности Беларуси и спорах из-за границ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять