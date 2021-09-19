После заморозков и осеннего дубака Украину накроют два бабьих лета: синоптик назвал даты

В Украине осенью температура поднимется выше +20 градусов / 1zoom.ru

В Украине осенью прогнозируются еще два периода ощутимого потепления, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, первое "бабье лето" ожидается ближе к середине октября. В центральных регионах Украины потепление прогнозируется с 10 по 15 октября (в южных регионах 13-14 числа), когда воздух прогреется до +19 +21 градуса, пишет Оbozrevatel.

Синоптик уточнил, что октябрь еще порадует украинцев теплой погодой. Следующее "бабье лето" будет коротким – 21 октября, когда столбик термометра остановится на отметке +15… +17 градусов.

Он предупредил, что до конца сентября погода в Украине будет осенней. Со второй половины сентября он спрогнозировал резкое похолодание в Украине и предупредил и о высокой вероятности заморозков в центральных областях страны вблизи 25 сентября.

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Ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: ударит "холодяка", зальют дожди.

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Напомним, климатологи прогнозируют, что в ближайшие 50—100 лет засуха будет идти с юго-востока и со временем накроет северо-запад. Это станет причиной жаркого и сухого лета.

По прогнозу начальника Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, температура воздуха ежегодно поднимается, что в свою очередь, сказывается на продолжительности летнего периода.