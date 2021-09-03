Морозы осенью и зима в ноябре: синоптик предупредила об аномальной погоде

В Украине осенью прогнозируют серьезные заморозки / dpchas.com.ua

В Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

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По ее прогнозу, в ближайшее время в Украине снова потеплеет. Температура воздуха в отдельные дни может составлять +26 +27 градусов, пишет Укринформ.

"Сейчас температура все равно повысится. Мы даем верхнюю границу, которую рассчитываем, до +26 +27 в отдельные дни. Затем до 10-го, 13-го, 16-го числа, к середине месяца, мы ожидаем снижения температуры. Но оно не будет катастрофическим", — сказала Мартазинова.

Климатолог отметила, что в середине сентября температура воздуха ночью составит около +5 градусов, а днем — +13 +15 градусов. В конце месяца температура повысится до +15 +17 градусов.

Затем будет незначительное кратковременное похолодание, когда днем температура опустится до +10 +13 градусов.

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Когда ждать морозов и наступления зимы

Мартазинова прогнозирует, что до 10 октября температура воздуха составит +15 градусов. Затем резко похолодает, когда днем температура будет на уровне +5 +7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до - 5 градусов.

"Вторая часть октября будут очень неустойчивой. Резкие похолодания, резкие потепления. В конце месяца — похолодание", — сказала она.

По данным климатолога, в начале ноября температура воздуха ожидается на уровне около 0 градусов днем и до -5 ночью.

"В конце ноября температура будет доходить до 14−15 градусов, а под конец месяца — все, пошла зима", — сказала она.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.