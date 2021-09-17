+8 днем и +4 ночью: когда в Украину придет настоящая осень

Похолодает сначала в северных и западных областях / УНИАН

В Украину придет резкое похолодание - в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +8, а ночью и вовсе до +4.

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, настоящая осень придет в Украину уже 20 сентября, а похолодает сначала в северных и западных областях.

Так, в Черниговской области ожидается до +8 днем, такой же температура будет и в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Немного теплее будет на востоке Украины. Там температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13 +19, ночью +10 +12, на юге ожидается +15 +19 днем, а ночью +9 +14. В центральной части Украины синоптики прогнозируют +10 +14 днем, ночью +7 +10.

Температура воздуха в Киеве днем составит + 9 +11, а ночью опустится до +7 + 9.

Реклама

Кроме того, на большинстве территории страны пройдут дожди.

Прогноз погоды на 20 сентября/ meteo.gov.ua

Суровые морозы исчезнут: какая зима ждет украинцев

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что глобальное потепление затронет Украину, но зимы в стране со временем не исчезнут. Кульбида признает, что у украинцев будет все меньше и меньше снежных дней.

По словам синоптика, каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть через 20 лет она вырастет почти на градус, а это очень много.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.