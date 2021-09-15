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Налетит снег и ударит мороз: синоптики озвучили детальный прогноз погоды на октябрь

15 сентября 2021, 13:09

Вторая часть октября будет с резкими похолоданиями и потеплениями.

Погода
Погода в Украине на октябрь 2021 / goodfon.ru

Погода в Украине в октябре ожидается с резкими скачками температуры, сильными дождями, заморозками и даже первым снегом.

Как обещают синоптики, в первые дни октября будет прохладно, а 4-5 числа вероятны холодные дожди.

В середине октября будет потепление, и даже бабье лето. Самым теплым днем в октябре станет праздник Покровы, 14 октября.

Как прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, после праздника Покровы, налетят холодные дожди, а к 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки.

После 25 октября придет "глубокая" осень с серьезными, но кратковременными морозами - две-три ночи может быть до -7 градусов. В конце месяца снова потеплеет до +8 +10, но ненадолго.

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Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова прогнозирует нестабильную температуру в октябре, вероятность заморозков и первого снега.

"Первая декада месяца, по ее словам, будет довольно теплой - около 15 градусов. Затем резко похолодает - ночью и днем температура почти сравняется, +3 +5 в ночное время и +5 +7 днем. Заморозки в этот период - это естественно", - отметила Мартазинова.

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А вторая часть октября будет с резкими похолоданиями и потеплениями. Если же в это время будут отрицательные температуры, возможно появление снежного покрова.

Ранее Мартазинова прогнозировала, что в Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.

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