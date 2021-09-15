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Зима в Украине никуда не исчезнет: синоптик предупредила о перепадах температур и суровых морозах

15 сентября 2021, 06:44

Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Изменение времен года оно не отменит, отметила климатолог Вазира Мартазимнова.

погода, зима
Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления / Фото pixabay.com

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова опровергла заявления некоторых синоптиков о том, что глобальные изменения климата и частичное смещение смены времен года приведут к тому, через несколько десятков лет зимы в Украине исчезнут.

По ее словам, зима никуда не денется.

"Мы не в Антарктиде живем. Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Изменение времен года оно не отменит", – сказала климатологв комментарии изданию Obozrevatel.

Мартазинова объяснила, что зиму определяет положение Земли относительно Солнца. И даже если сезоны могут становиться неустойчивыми и изменяться, они все равно остаются.

Читайте такжеСиноптики рассказали, какой будет зима в УкраинеЧто касается зимы 2021 года, то погода в Украине будет характеризоваться большими перепадами температур и сильными морозами. Климатолог также напомнила, что прошедшая зима в Украине была морозной и снежной. В частности, сильные снегопады наблюдались в феврале, а температура воздуха иногда опускалась до -20 °С.

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Ранее Мартазинова прогнозировала, что в Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.

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