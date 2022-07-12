Как на сковородке раскалит под +40º: украинцев предупредили о возвращении адского пекла

В ближайшие трое суток погоду в Центральной Украине будет формировать тыловая холодная часть циклона "ZELDA", рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как сообщил он в своем Facebook, циклон из Приазовья через восточные районы Украины будет перемещаться на север.

Температурный фон снизится до сентябрьских +18º, что на 3º ниже климатической нормы, предупредил синоптик.

Вместе с тем он прогнозирует, что уже с 14 июля вернется теплая погода. Днем столбики термометров уверенно шагнут к отметке +30 градусов.

"Торопитесь работать и отдыхать, потому что в дальнейшем снова невыносимая жара", - отметил синоптик. Нам придется несколько дней буквально печься на "июльской сковородке", - не исключил он.

Постригань добавил, что в эти дни температура воздуха может достигать +36-39º.

Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.

Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.

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