Как на сковородке раскалит под +40º: украинцев предупредили о возвращении адского пекла

Вскоре в Украине столбики термометров уверенно шагнут выше отметки +30 градусов.
В ближайшие трое суток погоду в Центральной Украине будет формировать тыловая холодная часть циклона "ZELDA", рассказал синоптик Виталий Постригань.
Как сообщил он в своем Facebook, циклон из Приазовья через восточные районы Украины будет перемещаться на север.
Температурный фон снизится до сентябрьских +18º, что на 3º ниже климатической нормы, предупредил синоптик.
Вместе с тем он прогнозирует, что уже с 14 июля вернется теплая погода. Днем столбики термометров уверенно шагнут к отметке +30 градусов.
"Торопитесь работать и отдыхать, потому что в дальнейшем снова невыносимая жара", - отметил синоптик. Нам придется несколько дней буквально печься на "июльской сковородке", - не исключил он.
Постригань добавил, что в эти дни температура воздуха может достигать +36-39º.
Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.
Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.
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