Капризы погоды: тепло днем, штормовой ветер и заморозки ночью

Погода на выходных порадует теплом / УНИАН

В ближайшие дни погода в нашей стране порадует теплом. В пятницу, 1 октября, только в нескольких областях ожидаются дожди, а на выходных синоптики прогнозируют хорошую погоду во всех регионах.

Погода 1 октября

Как сообщила Наталка Диденко, в пятницу антициклон Lioba объединится с антициклоном Merle. Благодаря этому первые дни октября в Украине будут сухие, солнечные, с туманами и ночными холодами.

"Ночью в большинстве областей местами ожидаются заморозки, от которых будет спасать разве что плотная облачность, которая более вероятна в западных областях и в прибрежных зонах морей. В течение дня в Украине 1 октября ожидается +10 +17 градусов. Ветер завтра ожидается восточный и юго-восточный, 3-8 м/с. В Крыму и Приазовье возможны штормовые порывы до 15-18 м/с", - предупредила синоптик.

В Киеве, по прогнозу Диденко, осадки 1 октября маловероятны, но будет прохладно. Ночью от +2 до +4 градусов, днем ожидается +11...+14 градусов.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, сильными дождями в пятницу накроет Волынь, Львовскую область и Закарпатье. А вот заморозки стоит ожидать жителям восточных областей и северо-востока, ночью от -1 до -3 градусов.

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Погода в субботу, 2 октября

В субботу на всей территории Украины будет сухо, ожидается небольшая облачность. На западе температура воздуха поднимется до +15 +17 градусов, в остальных областях ожидается днем от +12 до +15 градусов. Ночью прогнозируется от +3 до +6 градусов. На востоке и в южной части возможен сильный штормовой ветер.

Погода в воскресенье, 3 октября

В воскресенье без осадков, сухо и облачно. Сильный штормовой ветер прогнозируется в восточных и южных областях. Теплее всего будет в западных областях, там местами температура поднимется до +17...+19 градусов. В остальных регионах днем ожидается от +12 до +16 градусов. Ночная температура в Украине составит от +3 до +6 градусов.

Погода в Украине в октябре 2021 – прогнозы

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в октябре предполагается на уровне 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Народный синоптик Леонид Горбань по месяцам рассчитал, какой будет погода в Украине осенью 2021 года. В частности, по его словам, в октябре побалует бабье лето, а в ноябре придет почти зимняя погода.