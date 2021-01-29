Киев приморозит и еще присыплет снегом: синоптик дал прогноз на выходные

Для столицы на ближайшую ночь составлен морозный прогноз погоды.
Погода в Киеве завтра и послезавтра – в субботу-воскресенье, 30-31 января, ожидается снежная и достаточно морозная.
Ближайшей ночью температура может снизиться до -8 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.
Синоптики добавили, что снег ожидается в субботу днем и в воскресенье ночью.
Погода завтра в Киеве
- Ночью -6…-8;
- Днем 0…-2, снег.
Погода в Киеве 31 января
- Ночью -2…-4, снег;
- Днем -2…-4.
- Ранее был составлен прогноз погоды для Киева на 29 января.
- В Укргидрометцентре сообщали, что ночью в столице будет -4…-6, а днем – от 1 мороза до 1 градуса тепла. В ночное и дневное время ожидался слабый снег.
Автор: Екатерина Присяжнюк