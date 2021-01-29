Киев приморозит и еще присыплет снегом: синоптик дал прогноз на выходные

В Киеве на выходных снизится температура, предупредили синоптики / УНИАН

Погода в Киеве завтра и послезавтра – в субботу-воскресенье, 30-31 января, ожидается снежная и достаточно морозная.

Ближайшей ночью температура может снизиться до -8 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики добавили, что снег ожидается в субботу днем и в воскресенье ночью.

Погода завтра в Киеве

Ночью -6…-8;

Днем 0…-2, снег.

В Киеве на выходных снизится температура, предупредили синоптики / meteo.gov.ua

Погода в Киеве 31 января

Ночью -2…-4, снег;

Днем -2…-4.

В Киеве на выходных снизится температура, предупредили синоптики / meteo.gov.ua