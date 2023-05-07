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Когда отступит похолодание и в Украину придет настоящее тепло - прогноз погоды на май 2023

Анна Ярославская
7 мая 2023, 10:31 обновлено 7 мая, 11:08
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До комфортных +25 градусов воздух прогреется лишь в конце месяца, прогнозирует синоптик.

Погода в Украине
Погода в Украине в мае будет прохладной до конца месяца / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Погода в Украине в мае 2023 будет достаточно прохладной. Столбики термометров будут медленно подниматься до высоких плюсовых значений. В частности, до комфортных +25 градусов воздух прогреется лишь в конце месяца. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, погода в мае будет преимущественно сухой. В ближайшее время о потеплении речь не идет, как и о сильной жаре во второй половине месяца, передает 24 канал.

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"Комфортные +25 °С, возможно, будут только во второй половине мая", – сказала синоптик.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в мае 2023 года средняя дневная температура будет держаться в пределах +14… +18 °С, в горах – лишь 10-13 градусов тепла.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 35-72 мм. Только на Закарпатье и Прикарпатье может выпасть 132-170 мм осадков, а это немного выше нормы нормы.

Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.

Также синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом 2023. Согласно прогнозу, лето будет относительно прохладным, но без резких скачков температур и осадков. Выше 29 градусов столбики термометров не поднимутся, а это означает, что невыносимой жары не будет.

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