Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

Вы узнаете:
- Когда в Украину придут дожди и мокрый снег
- Какой будет погода в Украине 12 ноября
Погода в Украине во вторник, 12 ноября, будет преимущественно без осадков. Но уже в последующие дни, 13 и 14 ноября, во многих областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"13-14 ноября в Украине побродят осадки - дождь и мокрый снег", - отметила она.
Синоптик рассказала, что сейчас большая часть Европы находится под влиянием высокого атмосферного давления. Из-за антициклона в нашей стране пока сохраняется сухая погода.
"Значительная часть континентальной Европы нежится в объятиях высокого атмосферного давления. Антициклональное масштабное поле с центрами от западного Azzedine до восточного Zayyan организует везде, включая Украину, сухую погоду. Так у нас и завтра будет. Разве что 12 ноября туманы будут добавлять немного типичной осенней погоды", - рассказала Диденко.
Во вторник, 12 ноября, температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +3...+8 градусов, на юге местами до +10 градусов.
В Киеве во вторник без осадков, ночью +1...+4, днем +3...+5 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред рассказывал, что Украину накроют мокрый снег и дожди - стало известно, в каких областях будут осадки и -8 градусов. В части регионов еще больше усилятся морозы, а также будут осадки - дождь, снег и мокрый снег. Также синоптик предупредил о туманах, которые ухудшат видимость.
Также ранее сообщалось, что накроет туман и будет падать мелкий дождь - стало известно, где в Украине ожидается антициклон. По словам Диденко, ветер восточных направлений будет небольшой или умеренный.
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