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Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

Алёна Воронина
11 ноября 2024, 12:37
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Пока что в Украине сохраняется сухая погода из-за антициклона, но уже скоро погода изменится и придут дожди с мокрым снегом.
Погода, снег
Погода в Украине - стало известно, когда Украину накроет мокрый снег/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придут дожди и мокрый снег
  • Какой будет погода в Украине 12 ноября

Погода в Украине во вторник, 12 ноября, будет преимущественно без осадков. Но уже в последующие дни, 13 и 14 ноября, во многих областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"13-14 ноября в Украине побродят осадки - дождь и мокрый снег", - отметила она.

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Синоптик рассказала, что сейчас большая часть Европы находится под влиянием высокого атмосферного давления. Из-за антициклона в нашей стране пока сохраняется сухая погода.

"Значительная часть континентальной Европы нежится в объятиях высокого атмосферного давления. Антициклональное масштабное поле с центрами от западного Azzedine до восточного Zayyan организует везде, включая Украину, сухую погоду. Так у нас и завтра будет. Разве что 12 ноября туманы будут добавлять немного типичной осенней погоды", - рассказала Диденко.

Во вторник, 12 ноября, температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +3...+8 градусов, на юге местами до +10 градусов.

Когда Украину накроет мокрый снег:
Погода в Украине 12 ноября/ Facebook Диденко
Погода в Украине 12 ноября
Погода в Украине 12 ноября/ windy.com

В Киеве во вторник без осадков, ночью +1...+4, днем +3...+5 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что Украину накроют мокрый снег и дожди - стало известно, в каких областях будут осадки и -8 градусов. В части регионов еще больше усилятся морозы, а также будут осадки - дождь, снег и мокрый снег. Также синоптик предупредил о туманах, которые ухудшат видимость.

Также ранее сообщалось, что накроет туман и будет падать мелкий дождь - стало известно, где в Украине ожидается антициклон. По словам Диденко, ветер восточных направлений будет небольшой или умеренный.

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