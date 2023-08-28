Когда в Украине похолодает: синоптик назвала дату

Погода в Украине с 28 августа будет невероятно жаркой. Как сообщила синоптик Наталка Диденко, в течение недели температура воздуха будет достигать +32 +37 градусов.
"Здесь мне пишут на мои предварительные прогнозы об усилении жары, мол, а это типа не жара? Да, это еще не жара. То есть это жаркая погода, но лайт-вариант", — отметила синоптик.
Постепенно в течение недели температура воздуха будет достигать +32 +37 градусов.
Где будет пекло в Украине
По данным синоптика, жарче всего будет на юге, в центре и на севере Украины, где температура воздуха поднимется до +33 +37 градусов. В то же время в западных областях ожидается +26 +30 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Диденко также дала прогноз погоды в Киеве на воскресенье, 3 сентября. Так, в столице ожидается +30 +33 градуса и без осадков.
Когда в Украине похолодает
Ослабление сильной жары ожидается ориентировочно с четверга, 31 августа.
"Вот у августа характерец. Видите карту на 28 августа? Украина едва ли не самая жаркая в Европе!" – обратила внимание Диденко.
Погода на осень
Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.
Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на сентябрь 2023. Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.
Читайте также:
- От такой закуски все в восторге: самый быстрый рецепт пирога в мире
- Самая вкусная закуска из СССР: просто безупречный рецепт за 5 минут
- Духовка больше не нужна: уникально вкусный рецепт десерта к чаю