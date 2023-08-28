Когда в Украине похолодает: синоптик назвала дату

По данным синоптика, жарче всего на этой неделе будет на юге, в центре и на севере Украины, где температура воздуха поднимется до +33 +37 градусов.

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Погода в Украине - когда похолодает / pixabay

Погода в Украине с 28 августа будет невероятно жаркой. Как сообщила синоптик Наталка Диденко, в течение недели температура воздуха будет достигать +32 +37 градусов.

"Здесь мне пишут на мои предварительные прогнозы об усилении жары, мол, а это типа не жара? Да, это еще не жара. То есть это жаркая погода, но лайт-вариант", — отметила синоптик.

Постепенно в течение недели температура воздуха будет достигать +32 +37 градусов.

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Где будет пекло в Украине

По данным синоптика, жарче всего будет на юге, в центре и на севере Украины, где температура воздуха поднимется до +33 +37 градусов. В то же время в западных областях ожидается +26 +30 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Диденко также дала прогноз погоды в Киеве на воскресенье, 3 сентября. Так, в столице ожидается +30 +33 градуса и без осадков.

Жара в Украине / скриншот

Когда в Украине похолодает

Ослабление сильной жары ожидается ориентировочно с четверга, 31 августа.

"Вот у августа характерец. Видите карту на 28 августа? Украина едва ли не самая жаркая в Европе!" – обратила внимание Диденко.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на осень

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на сентябрь 2023. Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.

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