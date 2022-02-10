Максимальное потепление в феврале: украинцам пообещали +13° и назвали даты

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В Украине в конце недели ожидается снижение ночной температуры ниже нуля, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"По предварительным расчетам, со второй декады февраля возвращения серьезных морозов мы пока не видим", - сказала она в комментарии РБК-Украина.

Синоптик предупредила, что со второй половины субботы большинство территории Украины уже будет находиться в поле высокого давления. В дневные часы по большинству областей будет преобладать погода без осадков. Воскресенье и большую часть понедельника Украина будет находиться под влиянием антициклона.

Она сообщила, что на выходных ночные температуры снизятся. В ночь на воскресенье и в ночь на понедельник в Киеве температура может упасть до 4-5 градусов мороза. Но днем будут преобладать плюсовые температуры - 3-4 градуса в воскресенье и понедельник.

Когда ждать потепления

Осадки в последний рабочий день недели прогнозируются на северо-западе страны, сообщает Украинский гидрометцентр.

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Отмечается, что температура воздуха на западе страны составит от 5-7 градусов тепла во Львове, на Волыни, Ровенщине и Тернопольщине, до 8-10 градусов в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Переменная облачность и 12-13 градусов тепла прогнозируются в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму. При этом в ночью с четверга на пятницу в этой части страны столбики термометров будут в пределах нуля.

Холоднее всего будет на востоке Украины. Ночью в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях прогнозируется до -1 градуса, а в течение дня +3 +6 градусов.

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