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Максимальные морозы до – 24°: украинцам назвали сроки арктической аномалии

9 января 2023, 02:30
Холодные воздушные массы будут интенсивно охлаждаться в ночные часы и слабо прогреваться в условиях короткого светового дня.
градусник, термометр
/ Pexels/Ivan Babydov

Погода в Украине характеризуется влиянием арктического воздуха, циркулирующего в системе антициклона, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его прогнозу, холодные воздушные массы будут интенсивно охлаждаться в ночные часы и слабо прогреваться в условиях короткого светового дня.

Он прогнозирует температуру ночью в Центральной Украине до 8-13 º мороза, днем 3-8 º мороза.

Синоптик уточнил, что температурный фон на 7-8° ниже климата. При этом на дорогах гололедица.

Кто такой Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

В то же время он предупредил о том, что по модельным расчётам морозная аномалия продержится как минимум неделю.

Постригань добавил, что максимум похолодания был зафиксирован на Сумщине, где было до – 24 градусов.

Максимальные морозы до – 24°: украинцам назвали сроки арктической аномалии

Ранее сообщалось, что погода в Украине вскоре снова готовит новый ледяной "подарок". Прогнозируется заметное понижение температуры воздуха.

Вскоре ожидается поступление новой порции замораживающей холодины.

Обратим внимание на то, что наиболее ощутимое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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