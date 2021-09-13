Морозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в Украине

Прохлада придет уже с первых дней октября / Фото Reuters

Украинцам стоит ждать еще одного бабьего лета и морозов. Таким прогнозом на октябрь поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Начало второго осеннего месяца будет холодным и дождливым, а потом потеплеет до +20, рассказал синоптик в комментарии "Сегодня".

"Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным бабьим летом в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами", – предупредил Горбань.

Также он отметил, что прохлада придет уже с первых дней и усугубится холодными дождями 4-5 числа. Но к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно, но так продлится недолго.

Читайте такжеБабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью"К 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки. Глубокая осень придет после 25 октября, когда прорвавшийся с севера циклон принесет кратковременные, но ощутимые морозы – две-три ночи может быть до 7 градусов ниже ноля. Осадков в эти дни не ожидается. К концу месяца снова потеплеет до 8-10 градусов днем, но ненадолго: уже дышит холодом ноябрь", – сообщил синоптик.

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Как сообщал Главред, синоптик Вера Балабух прогнозирует, что осень в Украине 2021 будет теплой и сухой – это классическая осенняя погода, которую в стране привыкли видеть за последние 30 лет. В октябре и ноябре скорее всего будет дефицит осадков. Несмотря на благоприятный погодный прогноз, она допустила "температурные качели".

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.