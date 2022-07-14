Мощные грозы накроют пол Украины: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 15 июля ухудшится – будут дожди/ pixabay

Погода в Украине 15 июля существенно ухудшится. В половину областей нашего государства ворвутся мощные ливни.

Из-за непогоды в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что грозы в пятницу, 15 июля, будут в западных, северных и большинстве центральных областей страны.

Отмечается, что объявлен І уровень опасности, желтый.

Мощные ливни, по данным синоптиков, будут в следующих областях:

Волынской,

Ровенской,

Львовской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Хмельницкой

Винницкой

Черкасской,

Киевской,

Черниговской,

Сумской,

Полтавской.

Погода в Украине 15 июля/ Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине до конца лета 2022 года ожидается аномально теплая и с дефицитом осадков. Рекорды будет бить июль, особенно такой синоптическая картина будет в западных областях.

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