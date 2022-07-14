Мощные грозы накроют пол Украины: синоптики объявили штормовое предупреждение

Половину областей нашего государства будет заливать сильными дождями.
Погода в Украине 15 июля существенно ухудшится. В половину областей нашего государства ворвутся мощные ливни.
Из-за непогоды в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают, что грозы в пятницу, 15 июля, будут в западных, северных и большинстве центральных областей страны.
Отмечается, что объявлен І уровень опасности, желтый.
Мощные ливни, по данным синоптиков, будут в следующих областях:
- Волынской,
- Ровенской,
- Львовской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой
- Винницкой
- Черкасской,
- Киевской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской.
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине до конца лета 2022 года ожидается аномально теплая и с дефицитом осадков. Рекорды будет бить июль, особенно такой синоптическая картина будет в западных областях.
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Автор: Алёна Воронина