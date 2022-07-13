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Пекло отменяется: синоптики резко поменяли прогноз погоды на середину лета

13 июля 2022, 12:43

Планы в "небесной канцелярии", похоже, изменились. Прогноз погоды говорит о том, что температура воздуха будет значительно ниже, чем ожидалось ранее.

Летний пейзаж, природа
Невыносимый летний зной отменяется - прогноз погоды / Фото pixabay.com

Погода в Украине в последние дни удивила почти осенней прохладой, но уже с 14 июля синоптики прогнозировали возвращение тепла, а на следующей неделе - "африканскую" жару. Планы в "небесной канцелярии", похоже, изменились. Прогноз погоды Gismeteo говорит о значительно более низкой температуре, чем ожидалось ранее.

Самую высокую температуру воздуха - до +41 градуса - синоптики прогнозировали в Ужгороде с 18 до 22 июля. Теперь же, по уточненным прогнозам, в эти дни в городе будет до 37 градусов тепла.

В Киеве максимальная температура ожидается на уровне +31 градуса 21 июля. В Харькове жарче всего будет 22 июля - столбики термометров покажут +27 градусов. Ранее синоптики на этот день прогнозировали +35 градусов.

К слову, ожидаемая температура воздуха снизилась и в прогнозах для других городов Украины.

Как сообщал Главред, погода в Украине сегодня, 13 июля, будет очень холодной. Как сообщают синоптики в Карпатах столбики термометра опустятся ночью до +3...+7 градусов.

Погода в Украине летом 2022

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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